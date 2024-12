Slovákov zaočkovaných AstraZenecou čaká zmena, druhú dávku vakcíny môžu dostať aj od Pfizeru

Slováci by mali najneskôr budúci týždeň dostať druhú dávku vakcíny Pfizer, aj keď prvú mali Astru. Budú si môcť túto možnosť vyklikať jednoducho v registračnom formulári na https://korona.gov.sk.

Promptne reaguje na problémy

Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti predsedníčka výboru pre európske záležitosti a poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková (Za Ľudí) po stredajšom stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

„Chcela by som sa poďakovať pánovi ministrovi Lengvarskému za jeho prístup k riešeniu problémov, a otvorenú myseľ. Vnímam, že politicky to nemá jednoduché, o to viac si vážim, že od začiatku svojho pôsobenia v úrade, načúva odborníkom a promptne reaguje aj na problémy praxe. Prajem mu, aby sa na ministrov zdravotníctva nehrali iní členovia koalície, a nechali všetky zásadné rozhodnutia na neho,“ uviedla Marcinková.

Minister vykoná potrebné zmeny

Lengvarský na stretnutí s Marcinkovou povedal, že v priebehu najbližších dní vykoná všetky potrebné zmeny, aby ľudia mohli najneskôr budúci týždeň dostať druhú dávku vakcíny Pfizer, aj keď ste mali prvú Astru.





„Obrátila sa na mňa pani, ktorá sa dala zaočkovať prvou dávkou AstraZeneca. Kým prešlo 10 týždňov do podania druhej dávky, zistila, že je tehotná a lekár jej druhú dávku Astry neodporúčal. Poradil jej druhú očkovaciu dávku nahradiť Pfizerom, čo v zahraničí bežne robia. U nás to ministerstvo nepovoľovalo. Viem, že toto nie je jediný takýto prípad. Viacerí z vás sa chceli dať pri druhej dávke preočkovať inou vakcínou ako Astrou, žiaľ, nedalo sa. Prichádza zmena,“ dodala Marcinková.

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.