Slováci sa nevedia zhodnúť, so zvyšovaním výdavkov na obranu viac ľudí nesúhlasí ako súhlasí

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - So zvyšovaním výdavkov na obranu súhlasí 43,5 percenta Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúra Ako pre televíziu Joj, ktorý zverejnili v diskusnej relácii Na hrane. Naopak, so zvyšovaním výdavkov nesúhlasí 52 percent opýtaných. Prieskum uskutočnili od 5. do 11. apríla na vzorke 1 000 respondentov.

Ľuďom položili otázku: „Súhlasíte či nesúhlasíte s tým, aby sa aj na základe súčasnej situácie v Európe navyšovali na Slovensku výdavky na obranu? Aby sa na obranu štátu (na armádu) dávala vyššia čiastka zo štátneho rozpočtu SR?“

Nesúhlasia voliči Smeru či Republiky

So zvyšovaním výdavkom určite súhlasí 18 percent a skôr súhlasí 25,5 percenta opýtaných. Úplne nesúhlasí 32,1 a skôr nesúhlasí 19,9 percenta respondentov.

Najviac súhlasia so zvyšovaním výdavkov na obranu voliči strán a hnutí Progresívne Slovensko (spolu súhlasí 79 %), Sloboda a Solidarita (spolu súhlasí 79 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (spolu súhlasí 70 %) a Kresťanskodemokratického hnutia (spolu súhlasí 63 %).

Naopak, nesúhlasia s ním voliči politických subjektov Republika (spolu nesúhlasí 96 %), Smer – sociálna demokracia (spolu nesúhlasí 81 %), Slovenská národná strana (spolu nesúhlasí 81 %), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (spolu nesúhlasí 75 %) a Sme rodina (spolu nesúhlasí 59 %).

Súhlasia skôr mladší ľudia

Viac nesúhlasia so zvyšovaním výdavkov muži. Odpoveď úplne nesúhlasím si vybralo 36 percent opýtaných mužov a skôr nesúhlasím 18 percent. Ženy určite nesúhlasia v 29 percentách prípadov a skôr nesúhlasia v 21 percentách.





Najväčší podiel ľudí, ktorí súhlasia so zvyšovaním obranných výdavkov, je vo vekovej skupine 18 až 33 rokov (spolu súhlasí 50 %). Naopak, najmenej súhlasí vo vekovej skupine 34 až 49 rokov (spolu súhlasí 39 %)

Zástancami zvyšovania výdavkov na obranu sú najmä ľudia, ktorý absolvovali vysokoškolské vzdelanie (28 % určite súhlasí, 27 % skôr súhlasím). Proti zvyšovaniu sú ľudia s základným alebo učňovským vzdelaním (36 % určite nesúhlasí, 23 % skôr nesúhlasí).





Najvyššia podpora navýšeniu obranných výdavkov je v Bratislavskom kraji (spolu súhlasí 52 %). Nasleduje Banskobystrický kraj (spolu súhlasí 46 %), Trnavský (spolu súhlasí 45 %) a Prešovský (spolu súhlasí 45 %)

