Slováci pijú pivo čoraz častejšie, dôvodom je vyššia kvalita a polepšila si aj úroveň pivární

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) - Slováci pijú pivo častejšie ako minulý rok. Vníma to tak 28 % pivárov, ktorí to uviedli v prieskume agentúry Kantar o slovenských konzumentoch piva pre Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.

Slováci zároveň v prieskume uviedli, že majú pocit, že kultúra pitia piva sa na Slovensku zlepšuje. Znamená to, že je lepšia úroveň pivárni, lepšia obsluha a kvalita piva. V prieskume to uviedlo 76 % Slovákov, zhodne muži aj ženy, mladí či starší vo všetkých regiónoch Slovenska.

Desiatky remeselných pivovarov

Na Slovensku máme viac ako 70 pivovarov. Dva veľké priemyselné, dva malé priemyselné a asi 70 remeselných pivovarov. Uvariť dobré pivo je podľa Slovenského združenia výrobcov piva a sladu umenie. Proces varenia piva trvá približne jeden mesiac a každé pivo je výsledkom práce pivných sládkov.

"Je až neuveriteľné, koľko rozmanitých chutí piva sa dá vyčarovať zo štyroch surovín - vody, sladovníckeho jačmeňa, chmeľu a pivovarníckych kvasníc,“ uviedla prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd.

Z ďalších výsledkov prieskumu vyplýva, že Slováci pijú najmä klasické alkoholické pivo. Aspoň raz týždenne si ho dopraje 72 % Slovákov. Viac muži (86 %) ako ženy (58 %). Najradšej pritom majú čapované pivo (44 %), hlavne svetlú „desiatku“ (44 %).

Muži si najradšej dajú veľké čapované pivo (84 %), ženy najčastejšie malé čapované pivo (45 %). Slováci si radi dávajú pivo v podnikoch. Aspoň raz týždenne si ide sadnúť na pivo 37 % Slovákov – viac muži (53 %) a najmä mladí ľudia do 35 rokov (65 %).

Kľúčová je čistota výčapu a pohárov

Najobľúbenejšie podniky, kam chodia Slováci na pivo, sú však reštaurácie, ktoré ponúkajú hlavné jedlo (59 %), pohostinstvá, kde ponúkajú hlavne pivo (53 %), štýlové pivárne s vlastným pivovarom (31 %), ale aj bary (28 %).

"Správne skladovanie a podávanie piva veľmi ovplyvňuje jeho kvalitu ako aj celkový gurmánsky zážitok. V pivárňach je pre kvalitu piva kľúčová čistota výčapného zariadenia a pohárov, teplota piva a správny spôsob čapovania,“ uzavrela Jana Shepperd.

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je združenie slovenských pivovarníkov a sladovníkov, ktoré reprezentuje 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so sladom. Na trhu práce generuje takmer 15 000 pracovných miest. Do štátneho rozpočtu prispieva každoročne sumou viac ako 115 mil. eur.

