Slováci očakávajú ešte dvojnásobne vyššiu infláciu, ceny potravín by však podľa analytika mali prepnúť na pomalý klus

Vnímané a očakávané miery inflácie, teda čo si myslia ľudia, aká vysoká je inflácia v danej chvíli a aká bude, dosiahli rekordné úrovne koncom minulého roka.

V januári už poklesli, stále však podľa analytika Národnej banky Slovenska Michala Marenčáka zostávajú značne nad oficiálnymi hodnotami.

Spotrebitelia na Slovensku v januári v priemere očakávali, že spotrebiteľské ceny za celý rok 2023 porastú o 32 %. Priemerná vnímaná inflácia od januára 2022 do januára 2023 bola medzi ľuďmi až 35 %. Oficiálne meraná miera inflácie však bola o viac ako polovicu nižšia, a to 14,9 %.

Ide skôr o výnimku

Ľudia si spájajú infláciu aj so zlými časmi v celej ekonomike. Očakávajú podľa Marenčáka vyššiu infláciu pri nižšom raste ekonomiky a vyššej nezamestnanosti a naopak. Súčasný ekonomický vývoj môže takéto chápanie vzťahov v ekonomike utvrdzovať. Podobné epizódy sú však v ekonomike skôr výnimkou.

„Odborná verejnosť si spája infláciu s prehrievaním ekonomiky a teda s dobrými časmi. Toto pozorovanie platí i pre mnoho iných krajín,“ skonštatoval Marenčák.

Ľudia vnímajú infláciu citlivo

Veľký vplyv na vnímanie inflácie a tvorbu inflačných očakávaní máju skúsenosti a vnemy pri nakupovaní, najmä potravín.

„Vieme, že ľudia vnímajú infláciu individuálne na základe produktov, ktoré radi kupujú, no i na základe vlastnej životnej skúsenosti alebo vlastných kognitívnych schopností. V minulom roku narástli ceny potravín približne o štvrtinu,“ pokračuje analytik. Rástli podľa neho aj náklady bývania či ceny pohonných hmôt.

„Tieto položky sú ľuďom na očiach najviac, preto niet divu, že ľudia vnímajú infláciu citlivo a dokonca vyššiu, ako oficiálne meranú,“ skonštatoval Marenčák.

S poklesom inflácie cien potravín by mali klesnúť aj inflačné očakávania ľudí. Spomalenie rastu cien poľnohospodárskych plodín na svetových trhoch už tlmí nákladové tlaky výrobcov potravín. Postupne by aj ceny potravín v našich obchodov mali prepnúť z cválania na pomalý klus. Zníženie inflačných vnemov, a tým pádom očakávaní, by malo podľa analytika nasledovať.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

