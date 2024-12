Slováci i tento rok môžu vyraziť k Jadranskému moru autovlakmi, nastala aj jedna pozitívna zmena

Slováci budú môcť aj v tohtoročnej letnej sezóne cestovať po železnici do Chorvátska. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) v stredu informovala, že tretí rok po sebe v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) vypraví trikrát týždenne autovlaky z Bratislavy do Splitu pri Jadranskom mori. Pravidelné vlakové spojenie bude tento rok v prevádzke dlhšie, a to od 3. mája do 7. októbra.

Odchod je trikrát týždenne

Vlak bude podľa cestovného poriadku odchádzať z bratislavskej hlavnej stanice v stredu, piatok a nedeľu o 15:53, príchod do Splitu je na druhý deň ráno o 8:10. Na cestu späť zo Splitu sa vlak vydá v pondelok, štvrtok a v sobotu o 17:20 s plánovaným príchodom do Bratislavy nasledujúci deň o 11:43.

Cestujúci si okrem auta, motorky či bicykla môžu na dovolenku zobrať so sebou aj psa.

„Minulý rok sa autovlakom do a zo Splitu odviezlo celkovo 8 796 cestujúcich, 3 826 z nich využilo lôžkové vozne,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že vlakmi prepravili aj 557 motoriek a 444 áut.

Cesta trvá 16 až 18 hodín

Trasa vlaku zo slovenskej metropoly do najväčšieho mesta chorvátskej Dalmácie vedie cez Viedeň, Graz, Maribor, Záhreb a Knin. Cesta z Bratislavy do Splitu podľa plánu trvá 16 hodín 17 minút, opačne o dve hodiny dlhšie – 18 hodín 23 minút.





Príchod do Bratislavy je podľa národného vlakového osobného dopravcu oproti pôvodným predpokladom upravený pre technické podmienky infraštruktúry.

„Autovlak s maximálnou kapacitou 20 miest na prepravu osobných automobilov bude radený z najmodernejšieho klimatizovaného oddielového vozňa ZSSK na sedenie, z klimatizovaných lôžkových vozňov a ležadlového vozňa,“ priblížil Kováč.





Ako dodal, železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na chorvátske ostrovy. V súčasnosti je v autovlaku vypredaných takmer päťsto lístkov pre osoby.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













