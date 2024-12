Situácia sa uľahčila a na Zsuzsovej môžeme stavať pri preukazovaní viny Kočnera, povedal právny zástupca Kvasnica

20.5.2023 (SITA.sk) - Právni zástupcovia a prokurátori dali do prípadu vraždy Jána Kuciaka veľa energie a plánujú v tom pokračovať. Uviedol to právny zástupca rodiny zavraždeného novinára Jána Kuciaka Roman Kvasnica po piatkovom rozhodnutí Špeciálneho trestného súdu. Uviedol, že majú niekoľko tisíc SMS správ medzi obžalovanými, ktorými sa budú zaberať.

„Situácia sa uľahčila v tom, že Alena Zs. Bola uznaná za vinnú a môžeme na tom stavať aj budúci postup pri preukazovaní viny Mariána Kočnera," dodal Kvasnica.

Miestami to bolo nesúrodé

„Vypočuli sme si niečo, čo už raz odznelo. Treba povedať, že miestami to bolo veľmi nesúrodé. Môžem povedať len toľko, že prvostupňový súd viacero, možno všetky pochybenia z pôvodného konania zopakoval, niktoré ešte prehĺbil," vyhlásil druhý právny zástupca poškodených Peter Kubina. Bližšie sa však budú vyjadrovať až po písomnom vyhotovení rozhodnutia.

Súd považuje Andruska za vierohodného

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus uviedol, že ho teší, že súd považuje Zoltána Andruska za vierohodného. „V odvolaní sa budeme snažiť dať čo najvyčerpávajúcejšie argumenty pre to, aby najvyšší súd mohol znovu vec posúdiť v celej šírke dokazovania," uviedol Harkabus a dodal, že štruktúra rozsudku bola zložitá a že si ju najskôr musia znovu prejsť.

Potom poskytnú bližšie vyjadrenia o tom, čo konkrétne rozsudku vytýkajú. Argument, že Alena Zsuzsová konala bez vedomia Mariána Kočnera, je pre neho veľmi ťažko akceptovateľný.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu