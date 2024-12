Saska má v pláne redefinovať skutkovú podstatu znásilnenia, do zákona chcú doplniť pozitívnu definíciu súhlasu

22.11.2023 (SITA.sk) - Poslanci strany Sloboda a Solidarita sa v tomto volebnom období budú pokúšať redefinovať skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia. O novele Trestného zákona a novele zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb by tak parlament mohol rokovať na najbližšej schôdzi so začiatkom 6. decembra.

Liberáli tvrdia, že platná definícia kladie dôraz na prítomnosť fyzického násilia a prejaveného odporu, no nezohľadňuje absenciu slobodného súhlasu. Do zákona tak chcú doplniť pozitívnu definíciu súhlasu.

Nereagovanie neznamená súhlas

Za súhlas by sa tak považoval „vážny, dobrovoľný a zrozumiteľne vyjadrený prejav vôle poškodeného, ak vzhľadom na okolnosti činu a svoje osobné pomery mohol taký súhlas prejaviť". Za súhlas by sa naopak nepovažovalo slovné či fyzické nereagovanie zo strany poškodeného na konanie páchateľa.

„Podľa platného trestného zákona sa za znásilnenie považuje správanie páchateľa, ktoré nevyhnutne súvisí s páchaním násilia alebo využitím bezbrannosti obete. Zákon teda nepredpokladá, že k znásilneniu môže dôjsť aj voči dospelej žene bez násilia, napr. za okolností, že žena z dôvodu strachu síce jednoznačne nesúhlasí so sexuálnym aktom, ale páchateľ tento stav ženy zneužije," vysvetľujú poslanci.

Sexuálne násilie zažilo asi stotisíc žien

Predkladatelia v návrhu ďalej uvádzajú, že sexuálne násilie zažilo asi stotisíc žien na Slovensku. Ženy podľa prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2017 zažívali ako formu násilia najčastejšie znásilnenie (38 percent), pokus o znásilnenie (42 percent), súhlas so sexom zo strachu, čo by nasledovalo, ak by nesúhlasila (36 percent) či nútené dotyky na intímnych miestach (35 percent).

Navrhovatelia informujú, že sex bez súhlasu ako trestný čin znásilnenia nie je v legislatíve iných európskych krajín neznámy. Existuje napr. v Belgicku, Chorvátsku, Fínsku, Slovinsku či Luxembursku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu