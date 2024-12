SARIO pomohla v roku 2020 v rozvoji proexportných aktivít takmer 800 spoločnostiam

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) poskytla v rámci svojich proexportných aktivít v tomto roku služby pre takmer 800 spoločností a zorganizovala 25 podujatí.

Zamerala sa pritom na teritóriá s vysokým exportným potenciálom, kde je ale podľa nej náročné presadiť sa bez pomoci štátnej investično-obchodnej organizácie spolupracujúcej s predstaviteľmi veľvyslanectiev a ekonomickej diplomacie.

Prostredníctvom Exportnej akadémie zorganizovala taktiež 16 vzdelávacích seminárov a webinárov pre viac ako 340 malých a stredných podnikov.

Riešenie ponúk

“Celkovo bolo v rámci Národného projektu SARIO realizovaných 33 sourcingových dopytov od nadnárodných spoločností, primárne zo Španielska, Nemecka, USA, Švajčiarska, Belgicka, Škandinávie, Veľkej Británie a Indie,“ informovala ďalej agentúra.

V súvislosti s týmito exportnými príležitosťami, prevažne z oblasti strojárskeho priemyslu a služieb, bolo riešených viac ako 460 ponúk slovenským spoločnostiam.

“Vo viac ako 118 prípadoch malé a stredné podniky pozitívne zareagovali na kooperačné ponuky, vďaka čomu vo viacerých prípadoch prišlo k dohode,“ dodalo SARIO.

Podpora investorov

Agentúra sa v rámci svojej činnosti zameriava aj na podporu etablovaných investorov. Na jednej strane zapája slovenské technologické spoločnosti do produktových a priemyselných inovačných projektov veľkých firiem doma i v zahraničí, na strane druhej podporuje zefektívňovanie činností a procesov etablovaných investorov na Slovensku.

Od vzniku tzv. inovačných služieb v septembri 2017 agentúra zorganizovala celkovo 24 inovačných podujatí. Tieto vytvorili príležitosti pre 79 slovenských firiem, ktoré prezentovali svoje inovatívne produkty, služby a riešenia dovedna 156 krát.

V priemere každá desiata prezentácia pritom viedla k získaniu pilotného inovačného projektu. Agentúra aktuálne eviduje pätnásť inovačných projektov.

SARIO je štátna agentúra Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Jej poslaním je podpora exportných aktivít slovenských spoločností na globálnom trhu a prílev investícií na Slovensko.

