Rusko zastavilo dodávky zemného plynu do Poľska aj Bulharska, Gazprom varuje pred nepovolenými čerpaniami

Ruský energetický gigant Gazprom oznámil, že zastavil dodávky zemného plynu do Bulharska a Poľska po tom, čo za ne odmietli platiť v rubľoch.

Požiadavka prezidenta Putina

Poskytovatelia energií v oboch krajinách už skôr informovali, že dostali oficiálne oznámenia z Ruska o zastavení dodávok. Gazprom v stanovisku okrem iného varoval Poľsko a Bulharsko pred „nepovolenými čerpaniami“ plynu, ktorý prechádza cez obe krajiny na iné miesta. Informuje o tom spravodajský portál BBC.





Požiadavku, aby „nepriateľské“ krajiny platili za plyn v rubľoch, nastolil ruský prezident Vladimir Putin po uvalení sankcií na Rusko pre jeho inváziu na Ukrajinu. Okrem Poľska a Bulharska takto odmietli platiť aj iné európske krajiny, zatiaľ však odpojili len tieto dva štáty.

Bulharská vláda uviedla, že spolupracuje so štátnymi plynárenskými spoločnosťami na hľadaní alternatívnych zdrojov a zatiaľ neuvalia žiadne obmedzenia na domácu spotrebu. Krajina získava viac ako 90 percent jej plynu z Ruska. Jednou uskutočniteľnou a relatívne okamžitou možnosťou, ktorú má bulharská vláda k dispozícii, je podľa agentúry AP zvýšenie dovozu azerbajdžanského plynu.

Poľsko chce plyn získavať inde

Poľský poskytovateľ energie PGNiG potvrdil, že dodávky ruského plynu cez plynovod Jamal už zastavili. V prvých troch mesiacoch spoločnosť importovala viac ako polovicu svojho plynu cez Gazprom, ale Varšava tvrdí, že sa „zaobíde“ bez ruského plynu.

PGNiG uviedol, že vďaka implementácii vládnej stratégie diverzifikácie zdrojov dodávok plynu je pripravený získavať plyn z rôznych smerov. To zahŕňa plynovodné spojenia na západnej a južnej hranici či terminál na skvapalnený zemný plyn v meste Świnoujście.





Poľská ministerka životného prostredia Anna Moskwa na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že Poľsko má dostatok zemného plynu. „Poľsko má potrebné zásoby plynu a zdroje dodávok, ktoré chránia našu bezpečnosť – už roky sme fakticky nezávislí od Ruska. Naše sklady sú naplnené na 76 %. V poľských domoch nebude chýbať plyn,“ napísala.





Spoločnosť PGNiG uviedla, že jej podzemné zásobníky plynu sú plné na takmer 80 percent a s blížiacim sa letom sa dopyt znižuje.

Slovensko zaplatí za plyn v eurách, reaguje Heger na ruskú stopku dodávok

Slovenská republika je pripravená čeliť obdobným obštrukciám zo strany Ruska, akým dnes čelí Poľsko či Bulharsko. Uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook v reakcii na rozhodnutie Kremľa zastaviť dodávky plynu do spomenutých krajín a dodal, že západnú jednotu a solidaritu Rusko nezlomí.





Európska únia sa podľa Hegera musí čím skôr zbaviť energetickej závislosti od Ruskej federácie, pretože využíva ropu a plyn ako nástroj na presadzovanie svojich imperialistických záujmov, ktoré vyvrcholili útokom na Ukrajinu a páchaním vojnových zločinov na jej území. „Svojvoľné a neodôvodnené zastavenie dodávok plynu do Poľska dokazuje, že Rusko je absolútne nespoľahlivý obchodný partner,“ napísal Heger.





Ako priblížil Heger, Slovenský plynárenský priemysel (SPP) s ruským Gazpromom uzavretý dlhodobý kontrakt a platby za nakúpený plyn bude realizovať v eurách v zmysle dohodnutých pravidiel a súčasne odporúčaní Európskej komisie.

