Rusko pre vojnu na Ukrajine prišlo o hlavný energetický trh, ceny plynu sú na úrovniach spred začiatku konfliktu

Rusko prišlo vďaka vojnovému konfliktu na Ukrajine o hlavný energetický trh. Ako upozornil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, Európa si postupom času vybudovala silnú závislosť pri dovoze plynu, keďže až takmer polovica pochádzala z Ruskej federácie.

V poslednom štvrťroku 2023 sa však tento podiel znížil na 15 %. Nahradený bol novými zdrojmi z Nórska, ale aj dovozom LNG, napríklad z USA.

Ceny rástli ešte pred vojnou

„Rusko odstrihnutím od Európy prišlo o svojho hlavného odberateľa. Výpadok príjmov vyplývajúci z menšieho odberaného objemu síce bol do veľkej miery kompenzovaný nárastom cien, to sa však, ako sme mohli vidieť, stáva minulosťou,“ dodal Horňák.

Ceny energií začali rásť ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine, už koncom roka 2021. Ceny zemného plynu podľa Horňáka rástli pre problémy s plynovodom NordStream, čo už vtedy začalo nafukovať ruské príjmy z predaja fosílnych palív. Vrchol cien zaznamenali trhy v lete 2022. Existovala totiž vysoká neistota ohľadom dostatku energií v EÚ počas nadchádzajúcej zimy.

„Aktuálne sú ceny na úrovniach spred začiatku vojnového konfliktu. Pomáha tomu teplá zima, dostatok plynu v zásobníkoch, ale aj oslabená ekonomická aktivita. Opätovný rozbeh napĺňania zásobníkov po zime a oživenie ekonomickej aktivity budú pravdepodobne faktorom, ktorý pokles cien zastaví,“ myslí si Horňák.

Najrýchlejšie riešenie

Jedným z krokov, ako sa odpútať od závislosti na Ruskej federácii v oblasti energií, bolo nájdenie náhradných zdrojov na domácej pôde. Jedným z najrýchlejších riešení sú podľa analytika Horňáka obnoviteľné zdroje.

„Podiel obnoviteľných zdrojov, napríklad veterných elektrární či hydroelektrární, na výrobe elektriny výrazne vzrástol, čo však závisí aj od počasia,“ dodal Horňák.





Dôležitý je podľa neho fakt, že v EÚ vzrástla inštalovaná kapacita obnoviteľných zdrojov už v roku 2022 o 3,5 % a prvotné odhady hovoria o rekordne silnom pripájaní nových obnoviteľných zdrojov v roku 2023.

