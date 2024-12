Ruské útoky zabili troch civilistov, ďalších trinásť bolo zranených

11.3.2024 (SITA.sk) - Traja civilisti prišli o život a 13 ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch proti Ukrajine počas uplynulého dňa.

Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje pondelkové správy regionálnych úradov.

Dvaja ľudia zahynuli a 12 bolo zranených v meste Dobropilľa v Doneckej oblasti v dôsledku útoku ruského dronu na obytnú oblasť, uviedol gubernátor oblasti Vadym Filaškin.

Ruské sily zasiahli aj mesto Časiv Jar, kde zahynul jeden človek. V Chersonskej oblasti počas ruských útokov utrpel zranenia jeden civilista, konštatoval tamojší gubernátor Oleksandr Prokudin.

Tajní odhadli ruskú produkciu munície. USA a Európa sa na ich tri milióny ročne zďaleka nechytajú

Rusko podľa odhadov západných tajných služieb vyrába takmer trikrát viac delostreleckej munície ako Spojené štáty a Európa dohromady. Referuje o tom spravodajský web CNN.

Podľa odhadov spravodajských služieb Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) týkajúcich sa ruskej obrannej výroby je Rusko schopné vyprodukovať asi 250-tisíc delostreleckých granátov mesačne, čiže asi tri milióny ročne.

Zablokovaná pomoc v Kongrese

Spojené štáty a Európa môžu spolu vyrobiť len asi 1,2 milióna nábojov ročne, ktoré sa posielajú na Ukrajinu, uviedol pre CNN predstaviteľ európskej spravodajskej služby.

USA si stanovili cieľ produkovať 100-tisíc delostreleckých granátov mesačne do konca roku 2025, čo je menej ako polovica ruskej mesačnej produkcie, a aj tento počet je momentálne nedosiahnuteľný, keďže ukrajinská pomoc vo výške 60 miliárd dolárov je zablokovaná v americkom Kongrese.

„To, v čom sme teraz, je produkčná vojna. Výsledok na Ukrajine závisí od toho, ako je každá strana vybavená na vedenie tejto vojny," povedal predstaviteľ NATO.

10-tisíc delostreleckých granátov denne

Zástupcovia európskej spravodajskej služby uvádzajú, že v niektorých častiach kontaktnej línie je pomer ešte horší. „Problémom číslo jeden, ktorý práve sledujeme, je munícia... Pretože práve tam Rusko skutočne získava významnú produkčnú výhodu a získava vďaka tomu významnú výhodu na bojisku," dodal zástupca NATO.

Zdroj televízneho kanála tvrdí, že továrne na výrobu delostreleckej munície v Rusku pracujú nepretržite. Okrem toho Rusko dováža muníciu z Iránu a Severnej Kórey.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.