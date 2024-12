Ruské úrady vyhlásili vydavateľstvo nezávislého média odkrývajúceho korupciu za nezákonné

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady vyhlásili vydavateľstvo nezávislého média Projekt za nezákonné. Zároveň zaradili jeho novinárov na zoznam „zahraničných agentov“. Investigatívny web Projekt zverejňoval správy odhaľujúce údajnú korupciu a zneužívanie moci poprednými predstaviteľmi a podnikateľmi blízkymi prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Polícia prehľadala byty novinárov

Generálna prokuratúra vyhlásila vydavateľstvo Project Media Inc., sídliace v Spojených štátoch, za „nežiaducu“ organizáciu a obvinila ju z toho, že „predstavuje hrozbu pre základy ústavného poriadku a bezpečnosti Ruskej federácie“.

Medzi novinármi, ktorých označila za zahraničných agentov, je aj šéfredaktor Projektu Roman Badanin.

Minulý mesiac polícia prehľadala byty Badanina a ďalších novinárov Projektu, keď sa web chystal zverejniť správu z vyšetrovania ministra vnútra Vladimira Kolokolceva a jeho údajného bohatstva. Text o vyšetrovaní Projekt zverejnil krátko po raziách.

Domové prehliadky sa podľa úradov uskutočnili v súvislosti s prípadom očierňovania pre dokument z roku 2017 o petrohradskom podnikateľovi s údajnými väzbami na organizovaný zločin.

Pokuty pre Slobodnú Európu

Dve populárne nezávislé médiá Meduza a VTimes napríklad označili za „zahraničných agentov“- tento prívlastok úrady dávajú skupinám, médiám alebo jednotlivcom financovaným zo zahraničia - a tiež udelili vysoké pokuty Rádiu Slobodná Európa, ktoré financujú Spojené štáty, za to, že neidentifikovalo svoj materiál ako vytvorený zahraničnými agentmi.

Na základe zákona z roku 2015, podľa ktorého je členstvo v nežiaducich organizáciách trestný čin, v Rusku vyhlásili za nezákonné už viac ako 30 skupín.

