Rusi posilňujú južné krídlo, zničili aj urgentný príjem nemocnice a Kyrylenko zopakoval rozhodnú výzvu

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinská armáda tvrdí, že niektoré sily, ktoré Rusko nasadzuje na posilnenie svojho južného krídla, pochádzajú z oblasti Donbasu.

Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na hovorkyňu ukrajinského južného veliteľstva Nataliu Humeňukovú. „Máme informácie o posilách z Krymského polostrova, máme informácie o pokusoch o premiestnenie z východného smeru," povedala Humeňuková a dodala, že juh Ukrajiny zostáva pre Moskvu prioritou.

Ukrajinská rozviedka taktiež získala informácie, že Rusko niektorých vojakov presúva z Doneckej oblasti. „Pred dvoma týždňami Rusko stiahlo taktické skupiny výsadkových jednotiek z Doneckej oblasti a presunulo ich do okupovaného Chersonu. Rusko tiež presúva jednotky zo svojho východného vojenského okruhu, ktoré boli nasadené pri útoku na Slavjansk," uviedla rozviedka na Telegrame.

Bombardovanie Doneckej oblasti

Najmenej traja civilisti za uplynulých 24 hodín zomreli a ďalších 16 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

Uviedol to v pondelok úrad ukrajinského prezidenta. Gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko zopakoval rozhodnú výzvu na evakuáciu všetkých civilistov, najmä 52-tisíc detí, ktoré sú stále v regióne. Informuje o tom portál news.sky.com.

V Charkove na severovýchode Ukrajiny boli pri ruskom ostreľovaní v pondelok ráno zranení dvaja ľudia. Jeden človek utrpel zranenie, keď čakal na zastávke na autobus, ďalší bol zranený pri výbuchu projektilu neďaleko obytnej budovy.

Zničený urgentný príjem nemocnice

Pri nočnom bombardovaní viacerých budov v juhoukrajinskom meste Mykolajiv ruské sily zničili urgentný príjem nemocnice. Požiar, ktorý po bombardovaní vypukol, zničil zásielku humanitárnej pomoci, ktorá obsahovala lieky a potraviny.

Ukrajinské ozbrojené sily uviedli, že za uplynulých 24 hodín zlikvidovali 200 príslušníkov ruských ozbrojených síl. Od vypuknutia ruskej vojny proti Ukrajine tak podľa Kyjeva už padlo 41 030 ruských vojakov. Ukrajinská armáda tvrdí, že za posledný deň zničila päť ruských tankov, 16 delostreleckých systémov a sedem obrnených transportérov.





Ruské straty týchto druhov zbraní tak stúpli na 1 768 tankov, 932 delostreleckých systémov a 4 011 obrnených transportérov. Informuje o tom spravodajský portál news.sky.com, ktorý však dodáva, že tieto informácie nedokáže nezávisle overiť.

