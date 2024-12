Rozhodnutie o protiústavnosti zákona o bezpečnostných previerkach sudcov vytvorilo podľa Gála precedens

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Rozhodnutie Ústavného súdu SR z konca januára tohto roka o protiústavnosti ústavného zákona o sudcovských bezpečnostných previerkach môže vytvoriť precedens do budúcnosti.

Uviedol to pre agentúru SITA minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) s tým, že podľa jeho názoru z pohľadu právneho formalizmu ústavný súd rozhodnutím narušil formálne právo. Rezort zriadi k rozhodnutiu pracovnú skupinu, ktorá by mala povedať, ako naň reagovať.

Formálne právo bolo narušené

Podľa Gála existuje viacero možností, cez zmenu Ústavy SR, až po jeho akceptovanie s tým, že išlo o jednorazové rozhodnutie. Ústavný súd SR na konci januára označil ústavný zákon Národnej rady SR o bezpečnostných previerkach sudcov za protiústavný.

Niektorí sudcovia, ktorí prijali takéto rozhodnutie, sa však z ústavného súdu vrátia na svoje domovské súdy, a teda rozhodovali aj o vlastných previerkach v budúcnosti. Ide o prvé rozhodnutie súdu v prípade ústavného zákona. Na jeho schválenie je pritom v Národnej rade SR potrebných minimálne 90 poslaneckých hlasov.

"Keď sa precedens raz vytvorí, obávam sa, že môže byť využitý aj v budúcnosti. Ak vychádzam čisto z právneho formalizmu, tak Ústavný súd SR nemá právomoc vyplývajúcu z Ústavy SR, čiže formálne právo bolo narušené. Na druhej strane sú tu isté názory, že prirodzené právo má jadro ústavy a ústavný súd sa môže vyjadriť aj k iným témam, ktoré mu nevyplývajú priamo z ústavy," povedal Gál.

Sú rôzne možnosti

Na otázku, ako bude reagovať na rozhodnutie ministerstvo, odpovedal jeho šéf tak, že bude zriadená pracovná skupina, ktorá posúdi všetky dostupné možnosti.

"Som na vážkach, ako s týmto rozhodnutím naložiť, preto zriadime pracovnú skupinu. Sú rôzne možnosti, buď povieme, že išlo o jednorazové rozhodnutie a necháme to tak, alebo zmeníme Ústavu SR, alebo to necháme na prirodzený vývoj, čo na to povie ďalšie plénum Ústavného súdu SR," doplnil.

Podľa ministra nešlo v rozhodnutí o nespokojnosť so samotnými bezpečnostnými previerkami, ale skôr spôsobom ich realizácie. Gál si však v súčasnosti nevie predstaviť inú formu ich vypracovania.

Bezpečnostné previerky udeľuje Národný bezpečnostný úrad, ktorý pri ich vypracovaní vychádza z podkladov bezpečnostných štátnych inštitúcií. Previerky existujú v rôznych stupňoch prevedenia, od menej náročných, až po úroveň "prísne tajné".

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.