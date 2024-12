Riaditeľ Machaj odmieta spochybňovanie nestrannosti moderátorov a redaktorov, RTVS reaguje na kontroverzný Blahov status

27.2.2024 (SITA.sk) - Riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj odmieta spochybňovanie nestrannosti moderátorov a redaktorov. Odmieta rovnako vyhlásenia o spolitizovaní spravodajstva a publicistiky RTVS. Informovala o tom RTVS v reakcii na status podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu.

Nenávistné útoky na novinárov

„RTVS dlhodobo čelí útokom, ktorých cieľom je spochybniť objektivitu a verejnoprávnosť inštitúcie a pripraviť tak pôdu pre výmenu manažmentu a zmenu zákona o RTVS," vyhlásil Machaj.

„RTVS naďalej poskytuje nestranné, overené a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí na Slovensku. V prípade pochybností o porušení zákona odporúčam dať podnet na Radu pre mediálne služby, ktorá ako jediná môže posudzovať a rozhodovať, či bola dodržaná objektivita poskytnutých informácií," uzavrel riaditeľ RTVS.

Fico rozvíril vody v celej Európe

Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa na svojej sociálnej sieti vyjadril, že Denník N, SME, Markíza a RTVS „od rána do večera šíria lži." Podľa Blahu médiá klamali, že premiér Robert Fico (Smer-SD) si vymýšľa a straší posielaním vojakov na Ukrajinu.

„Po tlačovke francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona museli zostať ako obarení. Macron otvorene hovoril o spoločnom postupe vojsk. Bola to najdôležitejšia téma samitu v Paríži. Presne ako spomínal Fico," uviedol Blaha.

„Fico rozvíril vody v celej Európe, pretože bol prvý, kto o vysielaní vojakov informoval. Dostal sa na čelo európskeho hnutia za mier. Stal sa poslom všetkých tých Európanov, ktorí nechcú tretiu svetovú vojnu a som na to hrdý. Som hrdý na Slovensko, Boli sme to my, kto povstal proti vojne," vyhlásil Blaha s tým, že Fico to na samite v Paríži povedal jasne a že žiadni slovenskí vojaci nepôjdu bojovať na Ukrajinu proti Rusku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu