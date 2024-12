Reťazec prenikol do virtuálneho sveta, v počítačovej hre Kaufland World prináša zábavu aj návod na zdravý jedálniček

6.3.2024 (SITA.sk) - Variť zo zeleniny, ktorú si zákazník sám nazbiera a zároveň ho pri tom čaká dobrodružstvo? Takúto zábavu ponúka vo virtuálnom svete Roblox unikátna počítačová hra Kaufland World, ktorá hráčov učí aj zodpovedne zaobchádzať s jedlom alebo ich motivuje k zdravému životnému štýlu. Pre reťazec je to prvý vstup do virtuálneho 3D priestoru.

Nakupovať potraviny vo svojom obľúbenom obchode, to dnes všetci považujeme za dennú rutinu, ale vyberať si ich virtuálne, zdolávať pri tom napínavé prekážky a ešte sa aj dobre baviť? To je dnes možné iba v Kauflande. Na online platforme Roblox, ktorej súčasťou sú rôzne online hry, majú zákazníci príležitosť vstúpiť do jedinečného sveta počítačovej hry Kaufland World.

Vyvinuli ju experti reťazca, ktorí sa v nej zamerali na jedlo a jeho hravé využitie, takže používatelia tu môžu zberať plody ovocia a zeleniny, pripravovať si z nich rôzne recepty či mixovať smoothie, prekonávať nástrahy pri hľadaní pokladu alebo objavovať nové prekvapenia. Obchodný reťazec sa pri tvorbe Kaufland World zameral aj na to, aby si v nej hráči zábavnou formou zdokonaľovali svoje zručnosti ako napríklad zodpovedné zaobchádzanie s potravinami. Tie, ktoré počas hry nazbierali, ale nakoniec ich pri príprave jedla nepoužili, môžu darovať na Food Waste Station, kde za odmenu získajú špeciálne body Kaufland Card. Nazbierané body sa dajú využiť na odomknutie vstupov do ďalšej úrovne hry, na výber oblečenia pre avatarov či kúpu určitého tovaru.

Aktuálne je na hernej platforme aktívnych viac ako 65 miliónov užívateľov, ktorí si na nej môžu vytvárať aj vlastné počítačové hry, zdieľať ich s ostatnými, takže Roblox funguje ako tvorivé štúdio a sociálna sieť zároveň. Návštevník tu po registrácii získa vlastného avatara, čiže postavičku, s ktorou vstúpi do virtuálneho 3D sveta, a prispôsobí ju hrám, ktoré si zo širokej ponuky sám vyberie.

"Roblox je platforma s obrovským potenciálom, pretože ju využíva čoraz viac tínedžerov aj mladých dospelých. Pre nich sme vytvorili hravý priestor Kaufland World, kde sa dobrodružstvo spája s radosťou z nakupovania a kde každého hráča čaká množstvo zábavy aj kreatívnych zážitkov," hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Nový Kaufland World udržal v napätí aj gamerku aj streamerku Evu Urbanovú, ktorá sa hraniu počítačových hier venuje profesionálne a na Slovensku pôsobí pod prezývkou "kRAViiiCkA". "Táto farebná veselá hra v sebe skrýva množstvo ďalších minihier. Má rozsiahlu mapu, v ktorej prekvapuje novými úlohami aj prekážkami, no zároveň u hráča rozvíja myslenie aj kreativitu," vysvetľuje Eva Urbanová, ktorú na hre bavilo nielen prekonávanie nečakaných nástrah, ale aj jej náučné zameranie. "Kaufland World je svet plný ovocia a zeleniny a návštevníkom ukazuje aj možnosti na zdravý životný štýl, ktorý môže mať podobu cvičenia alebo zdravého jedálnička. Hráč sa v nej dozvie množstvo nových zaujímavých informácií a dokáže inšpirovať natoľko, že aj ja som po dohratí mala chuť pripraviť si ovocné smoothie a ísť na bežecký pás," dodáva profesionálna hráčka.

Farebný svet hravej verzie obchodu Kaufland je na online platforme Roblox dostupný vo všetkých krajinách, kde má reťazec svoje zastúpenie, a tak ho môžu navštíviť fanúšikovia počítačových hier aj na Slovensku. Vstup do Kaufland World je možný cez https://www.roblox.com/games/14203073759/Kaufland-World

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu