Región v strede Slovenska trpí masívnymi výpadkami elektriny, pomôcť by mu mala 3,6-miliónová investícia

Vedenie veľmi vysokého napätia v strede Slovenska často trpí námrazou, tomuto má zabrániť investícia vo výške 3,6 mil. eur, ktorá zahŕňa čiastočnú rekonštrukciu vedenia a vybudovanie nových optických komunikačných ciest v Banskobystrickom a Zvolenskom okrese.

Ako informuje hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš, investícia bude zameraná na oblasť kľúčových transformovní v Medzibrode, Vlkanovej a Lieskovci, ktoré prepája takmer 40-kilometrové vedenie veľmi vysokého napätia podopreté 150-timi oceľovými stožiarmi.

Nové zemné lano bude obsahovať aj optiku

„Na trase Medzibrod – Lieskovec vymeníme všetky fázové vodiče za nové. Súčasne zdemontujeme zemné lano natiahnuté na vrcholoch stožiarov slúžiace ako bleskozvod. Nahradíme ho novým kombinovaným zemným lanom, ktoré plní tiež komunikačnú funkciu, pretože obsahuje optické vlákna,“ skonštatoval manažér kľúčových projektov SSD Vladimír Svetlošák.

Objasnil, že optiku využijú energetici v prvom rade na komunikáciu medzi transformovňami, ale počítajú aj s jej komerčným využitím, čo bude dodatočným prínosom investičnej akcie pre obyvateľov regiónu.

Zrekonštruujú aj väčšinu stožiarov

Rekonštrukciou prejde popri vodičoch i väčšina stožiarov. Elektromontéri vyčistia ich konštrukcie, opravia základy, vymenia poškodené priečky, kvôli posilneniu statiky doplnia nové a nakoniec ich ošetria ochranný náterom. Počet stožiarov, ich umiestnenie a teda ani ochranné pásmo vedenia sa nijako nezmení. V niektorých úsekoch sa ale kvôli posilneniu bezpečnosti zmení výška vodičov nad terénom.

„Výrazne posilníme statiku celého vedenia, takže budeme môcť natiahnuť vodiče s väčšou prenosovou kapacitou. V tejto oblasti to má veľký význam z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky, pretože sa tu veľmi často stretávame so silnou námrazou,“ doplnil manažér s tým, že realizáciu chcú stihnúť do konca budúceho roka.

Obyvatelia regiónu by mali počas rekonštrukcie počítať s určitými obmedzeniami, najmä s odstávkami elektriny.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.

