Raši odmieta zavedenie povinného očkovania proti koronavírusu, obáva sa kolapsu zdravotníctva

„V súčasnej dobe by povinné očkovanie pre vybrané skupiny, napríklad zdravotníkov, mohlo znamenať kolaps zdravotného systému, lebo pri prirodzenej chorobnosti pri odchode viac ako 1 500 zdravotníkov zo Slovenska by sa nám mohlo stať, že nezostane nikto pri lôžku pacienta. A keď si vezmeme kategóriu 60 plus, tam máme tiež niekoľko tisíc zdravotníkov, takže povinné očkovanie nie je riešenie a prinieslo by skôr komplikácie,“ vysvetlil Raši.