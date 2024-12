Rakúski poslanci schválili povinné očkovanie, domácnosti dostanú písomnú informáciu

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúsky parlament vo štvrtok schválil zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre dospelých obyvateľov od 1. februára. Je to prvé takéto opatrenie v Európe. Rakúski poslanci schválili povinné očkovanie v pomere hlasov 137 za a 33 proti. Koalícia kancelára Karla Nehammera pracovala na pláne povinného očkovania s dvoma opozičnými stranami.

Povinné očkovanie proti koronavírusu sa bude vzťahovať na všetkých obyvateľov vo veku 18 rokov a viac. Výnimky budú mať tehotné ženy a ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov alebo za uplynulých šesť mesiacov prekonali COVID-19.

Nezaočkovaným hrozí pokuta

Do platnosti vstúpi povinné očkovanie vo februári, jeho vynucovanie sa začne v polovici marca. Úrady budú najprv o nových pravidlách písomne informovať každú domácnosť. Od polovice marca začne polícia pri bežných kontrolách preverovať stav zaočkovanosti ľudí.

Tí, ktorí nebudú môcť predložiť dôkaz o očkovaní, dostanú písomnú výzvu, aby tak urobili, a ak tak neurobia, dostanú pokutu až do výšky 600 eur.

Nehammer avizoval, že ak úrady zhodnotia, že je vakcinačný proces stále nedostatočný, nezaočkovaní dostanú upomienky. Ak nezaberie ani to, dostanú termín na očkovanie a v prípade, že sa nedostavia, dostanú dané osoby pokutu. Pokuty by mohli dosiahnuť až 3 600 eur, ak by ľudia svoj trest napadli a začalo by sa úplné konanie.

Veľký krok v boji proti pandémii

Podľa rakúskych predstaviteľov je povinné očkovanie nevyhnutné, pretože miera očkovania je v krajine nízka. Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein vo štvrtok v parlamente opatrenie označil za „veľký a po prvý raz tiež trvácny krok“ v rakúskom boji proti pandémii. „Takto sa nám podarí uniknúť z cyklu otvárania a zatvárania, lockdownov,“ povedal minister s tým, že to nie je len o boji s variantom koronavírusu omikron, ale aj s akýmikoľvek budúcimi variantmi, ktoré sa môžu objaviť. „Preto je tento zákon práve teraz tak naliehavo potrebný,“ doplnil.

Rakúska vláda oznámila plán na všeobecné povinné očkovanie v novembri, keď zavádzala už neplatný lockdown. V tom čase tiež bola miera očkovania v Rakúsku pre západnú Európu pomerne nízka. V stredu v krajine, ktorá má 8,9 milióna obyvateľov, evidovali plne zaočkovaných 71,8 percent populácie.

Povinné očkovanie proti COVID-19 by malo zostať v platnosti do konca januára 2024. Odborná komisia bude každé tri mesiace podávať vláde a parlamentu správu o pokroku v očkovaní.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu