Rakúska exministerka Kneisslová kurz eura nerieši, plat v Rusku dostáva v rubľoch

17.8.2023 (SITA.sk) - Bývalú rakúsku ministerku zahraničných vecí Karin Kneisslovú, ktorá je teraz profesorkou na ekonomickej fakulte Petrohradskej štátnej univerzity, kurz eura nezaujíma, pretože výplatu dostáva v rubľoch.

Komplikácie s občianstvom

„Od Petrohradskej štátnej univerzity dostávam plat v rubľoch. Týka sa ma to v menšom rozsahu, pretože už nemám žiadny vzťah k Európskej únii,“ povedala Kneisslová o kurze eura. Informuje o tom portál rbc.ru.

Rakúska exministerka zahraničia však nemieni prijať ruské občianstvo, povedala pre Tass. Za nezmysel pritom označila návrhy na to, aby jej odňali rakúske občianstvo pre jej prejavy v Rusku, konštatuje Ria Novosti. Zároveň spresnila, že má len jedno občianstvo a nežiadala o druhé.

V Rusku sa jej páči

Kneisslová bola šéfkou rakúskej diplomacie v rokoch 2017 až 2019 za vlády kancelára Sebastiana Kurza. Začiatkom minulého roka pre The Washington Post povedala, že z Rakúska odišla pre vyhrážky.

Na jeseň na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku rakúska exministerka uviedla, že odcestovala do Libanonu a nie do Ruska, pretože lepšie pozná Libanon a hovorí po arabsky. Začiatkom augusta navštívila ruskú Riazanskú oblasť. Známe sa to stalo, keď sa objavila na miestnej slávnosti. „Páči sa mi tunajší život ... Nepotrebujem Maldivy alebo Seychely. Tu je lepšie,“ povedala vtedy Kneisslová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu