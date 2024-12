Raketový útok na Kryvyj Rih poškodil 20 domov a hlásia aj zranenia (foto)

22.8.2023 (SITA.sk) - Ruskí okupanti v utorok ráno zaútočili raketami na mesto Kryvyj Rih v Dnipropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Podľa predbežných informácií pritom zranili jednu osobu a poškodili 20 súkromných obytných budov. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

Ruskí okupanti podľa neho v noci zaútočili dronom aj na okres Synelnykove, pričom sa zamerali na súkromný podnik, v ktorom vypukol požiar.

Early this morning, Russian troops launched a missile strike on a residential area of Kryvyi Rih, damaging 20 private houses and injuring one civilian.

Source: Mykola Lukashuk, Head of Dnipropetrovsk Oblast Council pic.twitter.com/Ysbza0XLmu

— UkraineWorld (@ukraine_world) August 22, 2023