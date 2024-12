PSS podporuje dobré nápady. Získajte až 7 500 eur z grantového fondu

5.12.2023 (SITA.sk) - Nájde sa aj vo vašom okolí nevyužitý alebo zanedbaný priestor, ktorému chcete vdýchnuť nový život? Máte nápad, ako skrášliť váš vnútroblok, okolie bytu či domu? Dokáže váš projekt pomôcť susedskej komunite na vašom sídlisku?

Zanedbané detské ihrisko, chátrajúci vnútroblok alebo iba chýbajúce lavičky ši stojany na bicykel. Ľudia najlepšie vedie, čo im v okolí ich bytov a domov chýba a čo by chceli zlepšiť. Problémom sú často financie. PSS v spolupráci s Úniou miest Slovenska ponúka už deviaty rok mestám a obciam, občianskym združeniam, ale aj aktívnym jednotlivcom možnosť zapojiť sa do grantového programu PSS, ktorý pomáha zveľadiť "územia nikoho" na sídliskách po celom Slovensku. Zanedbané vnútrobloky či parky sa tak môžu opäť premeniť na miesta plné života.

Na jeden projekt je možné získať až 7 500 eur. "Na to, aby sa ľuďom na Slovensku dobre bývalo, nestačí mať iba pekne zrekonštruovaný byt či dom. Nemenej dôležité je jeho okolie a zdravé susedské vzťahy. Aj preto podporujeme dobré nápady, ktoré dokážu zlepšiť život na našich sídliskách a v obciach a pomôcť budovať vzťahy v susedských komunitách. Vďaka grantovému fondu sme podporili už desiatky projektov a verím, že aj v ďalšom ročníku pomôžeme zrealizovať mnohé zaujímavé nápady," hovorí vedúci samostatného odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Jozef Plško.

Grantový fond PSS sa zameriava na podporu projektov, ktoré majú za cieľ zrevitalizovať priestor v meste či obci, obnoviť územia, ktoré môžu slúžiť ľudom bývajúcim v okolí. Pomáha tiež financovať projekty, ktoré plánujú znížiť dopady klimatických zmien. Grantový program aj v novom ročníku prispeje ku krajším, bezpečnejším a zelenším domovom v ďalších mestách a obciach po celom Slovensku.

"Mnohé dobré nápady často končia iba na papieri kvôli chýbajúcim financiám. Každý kúsok revitalizovaného územia však dokáže prispieť k tomu, aby sme sa v našich domovoch a v ich okolí cítili príjemnejšie. Grantový fond PSS už podporil mnohé pozitívne zmeny a opäť prispeje k tomu, aby sa v našich mestách a obciach žilo lepšie," hovorí výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska Jana Červenáková.

Grantový program Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska vyhlásila Prvá stavebná sporiteľňa už v septembri 2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Členmi poradného zboru, ktorý rozhoduje o rozdelení grantov, sú zástupcovia univerzít, Únie miest Slovenska a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vďaka finančnej podpore PSS boli doteraz zrealizované desiatky projektov, ktoré pomohli zlepšiť a skrášliť mestá a obce po celom Slovensku.

Termín podávania žiadostí je do 31. januára 2024. Viac o kritériách, podľa ktorých sa budú projekty posudzovať, si môžete prečítať na stránke www.pss.sk

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.