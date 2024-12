Progresívne Slovensko podporilo kampaň proti násiliu na ženách, zatvárenie očí podľa hnutia nikomu nepomôže

25.11.2023 (SITA.sk) - Poslanecký klub Progresívneho Slovenska (PS) ako prvý na Slovensku podporil kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Informovalo o tom PS a vyhlásilo, že rodovo podmienené násilie je problém, ktorému sa systematicky nevenovala žiadna doterajšia vláda.

Redefinícia znásilnenia

„V programe Ficovej vlády sa nespomína redefinícia znásilnenia na základe absencie súhlasu, ktorá je pre ochranu pred takýmto násilím nevyhnutnosťou. Ani jej schválenie však nestačí, ak chceme zasiahnutým ženám, deťom i mužom pomôcť," uviedlo hnutie.

Pokračuje tým, že násiliu sa nedá vyhnúť v jeho úplnosti a zatvárať si pred ním oči nepomôže nikomu, a najmä nie preživším. Podľa PS je potrebné posilniť aj služby pre preživších násilia.

Rodovo podmienené násilie

„Potrebujú dostupnú psychologickú pomoc, dostatok sprevádzajúcich osôb, ktoré v prípade potreby vedia odprevadiť kamkoľvek to bude potrebné - najčastejšie na rôzne úrady, políciu či do nemocníc. Až pri takýchto opatreniach si vieme povedať, že berieme preživšie násilia vážne," uviedlo PS a doplnilo, že to, čo vedia politici spraviť okamžite, je postaviť sa voči násiliu a zdôrazňovať závažnosť tohto problému.

„Boli sme zvolení ako zástupcovia a zástupkyne ľudí aj s takouto skúsenosťou, a je našou povinnosťou im dať signál, že sa téme rodovo podmieneného násilia staviame s plnou vážnosťou," uzavrelo hnutie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

