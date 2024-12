Príspevok na rekreáciu využila vlani necelá tretina zamestnancov, prezradili údaje z kariet

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - O príspevok na domácu rekreáciu požiadalo vlani 30 percent zamestnancov, pričom väčšina ľudí ho využila na hotelové pobyty. Ako vyplýva z prieskumu spoločnosti Edenred Slovakia, s. r. o., Slováci míňajú na rekreáciu najviac peňazí spomedzi krajín V4. Informovala o tom v stredu firma na základe údajov z používania jej kariet na dovolenku.

"Spomedzi destinácií dominuje Prešovský kraj, predovšetkým okolie Vysokých Tatier. V tomto regióne dovolenkovala takmer tretina užívateľov karty," povedal manažér Edenred Slovakia pre business development Marek Bendík. Turisticky obľúbený bol vlani aj Žilinský samosprávny kraj a zaujal tiež Bratislavský kraj.

Dominuje IT a komunikačný sektor

"Kým v lete využilo dovolenkovú kartu len približne 23 % používateľov, v priebehu októbra a novembra si istú formu rekreačného pobytu užívalo vyše 65 % majiteľov karty Edenred Dovolenka," priblížil Bendík.

Rekreačný príspevok, ktorý je povinný pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami od začiatku roka 2019, využívajú na spoločný oddych páry i rodiny s deťmi, len v 12 percentách prípadov išli zamestnanci na rekreáciu samostatne. Medzi poskytovateľmi uvedeného benefitu dominuje IT a komunikačný sektor s podielom 45 % majiteľov dovolenkovej karty.





Prieskum na vzorke zamestnancov naznačil zvýšený záujem o dovolenkovú kartu. Počet žiadateľov by sa podľa spoločnosti Edenred Slovakia mohol v roku 2020 zdvojnásobiť.

Niektorí bez dostatku vlastných peňazí

"Očakávaný zvýšený záujem je spôsobený najmä tým, že v roku 2019 išlo o novinku a ako vidno na prieskume, až 27 % opýtaných ani nevedelo, že môže o príspevok požiadať," poznamenal Bendík.





Ako najčastejšie dôvody, prečo vlani nepožiadali o príspevok na rekreáciu, zamestnanci tiež uviedli, že na takýto príspevok nemali nárok a nemali dostatok financií na doplatenie 45 % sumy.





Nárast záujmu zamestnancov o príspevok v tomto roku o viac ako 100 percent by podľa firmy mohol predstavovať značnú administratívnu záťaž, na ktorú mnohí zamestnávatelia stále nie sú dostatočne pripravení.

