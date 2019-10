Príplatky sa majú naviazať na priemernú mzdu, zamestnávatelia sú pripravení o zmene diskutovať

5.10.2019 (Webnoviny.sk) - Príplatky pre zamestnancov za prácu v noci, či v sobotu a v nedeľu sa majú odpojiť od minimálnej mzdy a majú sa naviazať na priemernú mzdu na Slovensku.

"Celý zmysel by mal byť v tom, že navyšovanie príplatkov sa nebude odvíjať od valorizácie minimálnej mzdy, ale od valorizácie priemernej mzdy," povedal minister práce a sociálnych vecí. Výška týchto príplatkov by podľa ministra mala po odviazaní od minimálnej mzdy a po naviazaní na priemernú mzdu zodpovedať ich súčasnej úrovni.

"Čo sa týka celkových čísiel, zachováme terajší stav a od budúceho roka sa to bude potom valorizovať na základe priemernej mzdy," povedal minister. Priemerná mzda na Slovensku by podľa Richtera mala v budúcom roku stúpnuť o 5 až 7 percent.

"Je to požiadavka zamestnávateľov a ja ju akceptujem a myslím si, že ani odborári podľa toho, ako sa vyjadrili, s tým nemajú problém," povedal k naviazaniu príplatkov na priemernú mzdu na Slovensku.

Vopred určená fixná suma

"Vítame odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy, nakoľko dnes platné príplatky zvyšovali firmám náklady v enormnej výške," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová Špániková.





Asociácia podľa nej navrhovala stanoviť iný mechanizmus, ktorý nebude zamestnávateľom zdvíhať náklady v tak enormnej výške, ako tomu bolo doteraz. "Či to bude priemerná mzda, je otázkou odbornej diskusie, závisí, samozrejme, od toho, o aké percentuálne vyjadrenie by išlo a ako bude znieť nový vzorec na výpočet príplatkov," dodala.





Asociácia priemyselných zväzov (APZ) za ideálne považuje, aby príplatky za prácu predstavovali vopred určenú fixnú sumu a neboli naviazané na minimálnu, ani na priemernú mzdu. "Problémom priemernej mzdy totiž je, že sa vypočítava z údajov z dvoch rokov dozadu," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková.

Pri otázke mzdových výdavkov však podľa nej musíme pracovať s tým, čo nás v ekonomike čaká. "Napojenie príplatkov na priemernú mzdu by bolo v poriadku v prípade, ak by sa pri jej výpočte pracovalo s ekonomickými vyhliadkami. Aktuálne obdobie je dobrým príkladom toho, prečo by to tak malo byť," tvrdí.

Tlak na rast mzdových nákladov

Práve naviazanie minimálnej mzdy na príplatky je momentálne jedným z najväčších problémov zamestnávateľov, pretože generuje veľký tlak na rast mzdových nákladov, poznamenal tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták. Pre mnohé firmy je to podľa neho neudržateľné.





"Už máme prvé konkrétne informácie o úprave produkcie firiem práve z dôvodu enormne vysokých príplatkov a nepredvídateľne rastúcej minimálnej mzdy," uviedol pre agentúru SITA. RÚZ tak súhlasí s odviazaním príplatkov pre zamestnancov od minimálnej mzdy. "Zároveň sme pripravení diskutovať o tom, na akú veličinu príplatky naviazať," povedal Hošták.





Príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu súčasná vláda od mája minulého roka naviazala na minimálnu mzdu. Zvýšenie týchto príplatkov rozdelila na dve etapy, prvýkrát sa príplatky zvýšili od mája minulého roka a druhý raz od mája tohto roka.





Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovom zamestnaní od mája tohto roka stúpol z 30 % na 40 % zo sumy minimálneho hodinového zárobku, teda z 0,897 eura na 1,196 eura. V prípade rizikovej práce išlo o zvýšenie z 35 % na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy, čo bol nárast z 1,046 eura na 1,495 eura.

Dohoda o nižšom poplatku

Ak sa u zamestnávateľa pracuje prevažne v noci, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v noci, od mája tohto roka najmenej však vo výške 35 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy, teda najmenej v sume 1,046 eura.





Takáto výnimka sa však vzťahuje len na zamestnanca, ktorý nevykonáva rizikovú prácu. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory, a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.

Príplatok za prácu v sobotu od mája tohto roka stúpol z 25 % na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Išlo o nárast z 0,747 eura na 1,495 eura. Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v sobotu, od mája tohto roka aspoň v sume 45 % z minimálnej hodinovej mzdy, teda v sume 1,345 eura.





V pracovnej zmluve je možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.

Práca cez víkend

Vyššie príplatky majú od mája tohto roka zamestnanci aj za prácu v nedeľu. Tieto príplatky sa zvýšili z 50 % na 100 % minimálneho hodinového zárobku, teda z 1,495 eura na 2,989 eura.





Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v nedeľu, od mája tohto roka najmenej vo výške 90 % z minimálnej hodinovej mzdy (2,69 eura).





V pracovnej zmluve je pritom možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.

