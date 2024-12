Prioritou budúcej vlády by mala byť aj ochrana životného prostredia, myslí si to vyše 60 percent Slovákov

17.8.2023 (SITA.sk) - Viac ako 63 percent Slovákov si myslí, že medzi prioritami budúcej vlády by mala byť aj ochrana životného prostredia.

1000 respondentov

Prieskum bol realizovaný v dňoch 24. až 28. júla na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Viac ako 30 percent respondentov si myslí, že budúca vláda by určite mala mať medzi prioritami ochranu životného prostredia a čosi vyše 33 percent uviedlo, že by to asi malo byť medzi jej prioritami.

Na otázku: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda v súvislosti s klimatickou krízou zaradiť medzi priority ochranu životného prostredia, aj keby to znamenalo zvýšenie cien?" 13,8 percenta uviedlo, že by určite nemala a bezmála 17 percent odpovedalo „asi by nemala".

Na otázku nevedelo odpovedať 5,5 percenta opýtaných a 0,6 percenta odpovedať nechcelo. Respondenti si mohli vybrať len jednu odpoveď na otázku.

Výnimka ľudí vo veku od 50 do 65 rokov

Zaradeniu ochrany životného prostredia medzi priority budúcej vlády sú väčšmi naklonené ženy. Kladné odpovede („určite by mala" a „asi by mala") uvádzalo celkovo 68 percent z nich, v porovnaní s 59 percentami mužov, ktorí sú tiež toho názoru, že budúca vláda by mala zaradiť ochranu životného prostredia medzi svoje priority.

Nadpriemerne často túto možnosť podporujú respondenti všetkých vekových kategórií, s výnimkou ľudí vo veku od 50 do 65 rokov, kde je celková podpora vo výške 57 percent. Najvyššiu podporu má zaradenia ochrany životného prostredia medzi priority budúcej vlády vo vekovej kategórii od 34 do 49 rokov, celkovo ide o 67 percent.

Veková kategória 66 a viac

Nasleduje veková kategória 66 a viac rokov, kde celková podpora dosiahla 66 percent. Z hľadiska vzdelania najväčšmi podporujú zaradenie ochrany životného prostredia medzi priority budúcej vlády ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

Kladné odpovede uviedlo 72 percent z nich. Naopak, najmenej to podporujú ľudia so základným či učňovským vzdelaním bez maturity, celková podpora v tejto kategórii dosiahla 58 percent.

Štatistiky Západného Slovenska

Nadpriemerne vysokú podporu má zaradenia ochrany životného prostredia medzi priority vlády medzi obyvateľstvom Bratislavského a Trenčianskeho kraja. V prvom prípade uvádzalo kladné odpovede 71 percent respondentov, v Trenčianskom kraji zas 69 percent opýtaných.

Najnižšia podpora bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, kde si 54 percent respondentov myslí, že budúca vláda by určite mala, alebo asi by mala, zaradiť medzi svoje priority ochranu životného prostredia.

Priorita politických strán

To, že medzi prioritami budúcej vlády by mala byť ochrana životného prostredia, nadpriemerne často podporuje elektorát hnutia Progresívne Slovensko (PS), kladné odpovede uviedlo 91 percent ich voličstva. Nasledujú Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), kde odpovede „určite by mala" a „asi by mala", uviedlo celkovo 83 percent ich elektorátu a strana Sloboda a Solidarita (SaS), kde kladne odpovedalo celkovo 73 percent ich voličov.

Nadpriemerne vysoká podpora pre zaradenia ochrany životného prostredia medzi vládne priority je aj v elektorátoch strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a hnutia OĽaNO a priatelia, je to zhodne po 67 percent. Celkovú podporu 65 percent má toto zaradenie aj medzi voličstvom hnutia Sme rodina.

Najmenšiu podporu zaradenia ochrany životného prostredia medzi priority vlády vyjadrili voliči Slovenskej národnej strany (SNS). Kladné odpovede na predloženú otázku zvolilo 44 percent z nich. Druhá od konca je strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD), celková podpora medzi jej elektorátom bola 46 percent.

