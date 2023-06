Príjem osamelej matky s minimálnou mzdou a dvoma deťmi sa po reforme zvýši o stovky eur, tvrdí Matovič

Osamelá matka s dvomi deťmi pracujúca za minimálnu mzdu by po pripravovanej daňovo-odvodovej reforme mohla mať čistý mesačný príjem 1 021 eur namiesto súčasných 606 eur.

Strana Za ľudí zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) zo súčasných 20 na 25 percent nepodporí. V relácii televízie TA3 V Politike to povedala predsedníčka strany Veronika Remišová.

Predseda SaS Richard Sulík sa po stredajšom rokovaní vlády vyjadril, že minister financií Igor Matovič má plány napríklad zvýšiť DPH na 25 percent alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľností.

SaS podľa Sulíka so zvyšovaním daní zásadne nesúhlasí. Pre stranu SaS je podľa neho zvyšovanie daní „červenou líniou“.

PRE RODINY NA RUŽIACH USTLATÉ

Viete si predstaviť “život” osamelej matky s dvoma deťmi (napr. 16 a 17 r) pracujúcej za minimálnu mzdu?





Fico s Pellegrinim jej nachystali taký vraj “sociálny štát” ... že za svoju poctivú mesačnú prácu spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi na deti dostane osamelá pracujúca matka s dvomi deťmi cca 606 eur v čistom. Hanba.





Môj vysnívaný “sociálny štát”, po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od minulého leta chystám, tejto istej matke poskytne cca 1021 eur mesačne.

A teraz počítajme spolu. Ak mala táto rodina šťastie, býva sama v prenajatom bytíku za 450 mesačne. Matke tak zostáva na troch ľudí na všetko ostatné 156 eur na mesiac = 1,7 eura na osobu a deň. Na všetko okrem nájmu! Dá sa toto nazvať “sociálnym štátom”? Dá sa takýto život vôbec nazvať životom?





Po daňovo-odvodovej reforme, ktorú chcem v dohľadnej dobe ľuďom predstaviť, by tejto matke zostalo na mesiac už 571 eur miesto 156. Nie veľa, ale už sa to aspoň na život bude ponášať.





Samozrejme, v situácii, keď Fico s Pellegrinim doslova vybrakovali našu spoločnú špajzu o desiatky miliard, v situácii, keď nám kvôli kríze chýbajú v rozpočte miliardy eur, nemôžeme takúto zásadnú zmenu Slovenska na skutočne sociálny a prorodinný štát urobiť na ďalší dlh - nikto nám na to nepožičia. To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH.





No a voči tomu začnú neuveriteľne brojiť najmä tí, pre ktorých je hodnota rodiny a detí cudzí pojem, ktorý by najradšej zo slovníka vymazali. Tí, ktorí si užívajú svoje miliónové majetky bez toho, aby niekedy nejaké dane platili a vedia, že vyššej DPH by už neušli. Tí, ktorí s pocitom bohorovnosti perom o morálke kážu, ale v pohode podvádzajú štát (ľudí), keď fakturujú svoju prácu na fiktívne živnosti a sro tak, aby tiež dane neplatili. Tí, ktorí pohŕdajú matkou z tohto príbehu, lebo je vraj len neschopná, má sa viac snažiť a zarobiť viac.

Mám plné uši týchto hlúpych, cynických a neľudských rečí. Mám už dosť tých sladkých rečí, ako nám všetkým na rodinách záleží, ale v skutočnosti pre ne hovno dlhé roky robíme. Mám už dosť zbabelcov, ktorí radšej naložia do gatí, ako by sa mali postaviť zbohatlíkom a podvodníkom. Neprišiel som sa do politiky s holými rukami biť s mafiou preto, aby som si nad úbohou situáciou státisícov rodín v strachu o percentíčka teraz zakrýval oči. Idem do boja. Za spravodlivosť, za rodiny, za slabších. Bez ohľadu na cenu a následky.

ps. Argumenty voči šíreným bludom: Rodina z tohto príkladu zaplatí na vyššej DPH o max 20 eur mesačne viac, zlomok z toho, čo reformou získa. Tí, čo deti ešte nemajú a chcú ich mať, tiež raz na zmene získajú, len nie hneď. Rodičia deťom a vnúčatám závidieť nebudú ... a dôchodcom sa vyššia DPH automaticky vykryje cez valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu, čiže nič nestratia. Obdobné prilepšenie ako matka z príkladu získa aj úplná rodina, respektíve aj viac zarábajúca rodina ... a hlavne - chystaná reforma dramaticky zvýšši príjem len pracujúcim rodičom (zásluhovo), aby pôsobila motivačne na tých nepracujúcich.