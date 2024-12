Prídu Košice o účasť v Lige majstrov? SZĽH vraj úradujúcich majstrov nechce pustiť

24.5.2023 (SITA.sk) - Slovenský zväz ľadového hokejka (SZĽH) pre spory s klubmi o budúcom smerovaní hokejovej extraligy údajne bráni úradujúcemu majstrovi HC Košice predstaviť sa v budúcosezónnej edícii hokejovej Ligy majstrov (CHL).

"Oceliari" si ziskom titulu v sezóne 2022/2023 vybojovali právo účasti v medzinárodnej súťaži, do ktorej sa už oficiálne prihlásili.

SZĽH by mal prehodnotiť svoj postoj

Vedenie SZĽH oficiálnym listom informovalo Košičanov, že ak nebudú pôsobiť v lige riadenej národným zväzom, nebudú môcť hrať v Lige majstrov. Slovenské extraligové kluby v otvorenom liste vyzvali vedenie SZĽH, aby svoj postoj prehodnotilo.

"Hokejový klub HC Košice si svoju účasť v CHL športovo vybojoval na ľade v sezóne 2022/2023, keď sa TIPOS Extraliga hrala pod vedením SZĽH. Preto je viac ako prekvapujúci postoj zväzu spochybňovať podporu aktuálneho majstra z dôvodu neukončených rokovaní zmluvných strán, ktoré bude riešiť nastavenie a riadenie extraligy v budúcich sezónach," uvádza sa v liste podľa SPR Media.

Konsenzus doteraz nenašli

Slovenské hokejové kluby doteraz nenašli konsenzus s vedením SZĽH, a preto sa rozhodli fungovať v rámci Profesionálnej hokejovej ligy (PHL). Zatiaľ má deväť potvrdených účastníkov, nepridali sa do nej HC Slovan Bratislava, HK Dukla Ingema Michalovce či víťaz SHL z Humenného.





Marketingové práva a športovo-technická stránka súťaže by mala spadať pod hokejové kluby. V združení je aj prešovský klub, ktorý obsadil poslednú 12. priečku a podľa platných predpisov mal zostúpiť. Doteraz extraligu seniorov viedla Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) v spolupráci so SZĽH. APHK zostáva partnerom súťaže.

Košičanom by hrozila pokuta

Predstavitelia HC Košice ešte v minulom týždni absolvovali stretnutie so zástupcami hokejovej Ligy majstrov a potvrdili svoju účasť v súťaži. V žrebovacom koši je slovenský šampión s českými Vítkovicami, írskym Belfastom, francúzskym Rouenom, nórskym Stavangerom a dánskym Aalborgom.





Žreb rozdelí 24 klubov do štyroch skupín. Košičanom by hrozila pokuta 125-tisíc eur, ak by sa snažili oklamať CHL a napriek nevyriešeným sporom so zväzom štartovať v súťaži. Prezident CHL Jörgen Lindgren im dal čas do piatka, aby túto záležitosť uzavreli. Informoval o tom oficiálny web HC Košice.





"Hokejová Liga majstrov CHL je prestížna hokejová súťaž, v ktorej by malo mať Slovensko zastúpenie v podobe aktuálneho majstra extraligy, čo na poslednom rokovaní v Košiciach avizovalo aj vedenie CHL. Veríme, že vedenie SZĽH prehodnotí svoj postoj a umožní zúčastniť sa súčasnému extraligovému majstrovi HC Košice na súťaži CHL. Klub HC Košice je pripravený zodpovedne prevziať plnohodnotné zastúpenie v tejto medzinárodnej súťaži, čo deklaroval aj zaplatením štartovného poplatku vo výške 20 000 eur," píše sa v otvorenom liste klubov adresovanom SZĽH.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

