Pride Košice potrvá deväť dní, vyvrcholí dúhovým sprievodom centrom mesta

19.8.2023 (SITA.sk) - V Košiciach sa v sobotu 19. augusta začína druhý najväčší festival za práva LGBTI+ ľudí na Slovensku. Pride Košice bude trvať deväť dní do nedele 27. augusta. Jedenásty ročník podujatia reaguje na teroristický útok v bare Tepláreň v Bratislave a jeho dôsledky.

Oslava hrdosti a inakosti

Festival vyvrcholí v sobotu 26. augusta hlavným Pride dňom a dúhovým sprievodom centrom Košíc. Informovala o tom koordinátorka Pride Košice Veronika Moňoková.

Tohtoročné podujatie reaguje podľa organizátorov na teroristický útok v bratislavskom bare Tepláreň, na nenávisť, vylučovanie LGBTI+ ľudí zo spoločnosti a na nedostatok práv, ktorým komunita na Slovensku čelí.

„Slovensko dlhoročne stagnuje v prijímaní zákonov, ktoré by LGBTI+ ľuďom poskytli rovnaké práva a ochranu pred zákonom. V uplynulých rokoch sa navyše zhoršuje ochota väčšinovej spoločnosti akceptovať LGBTI+ ľudí ako rovnocennú súčasť spoločnosti. Zodpovednosť za to nesú predovšetkým pasívni verejní činitelia a politici, ktorí na nenávisti voči LGBTI+ komunite vytĺkajú lacné politické body. Cítime to najmä teraz pred voľbami, keď sa stávame terčom agresívnych kampaní niektorých politických strán,” vysvetlil riaditeľ Pride Košice Robert Furiel.

Naše životy sa počítajú

Podujatie preto tento rok nesie slogan “Naše životy sa počítajú”, ktorým apeluje na spoločnosť i kompetentných v štáte, aby si uvedomili a prijali, že LGBTI+ ľudia tu vždy boli, sú aj budú, a majú právo na dôstojný život bez násilia a v rovnoprávnosti so zvyškom spoločnosti.

„Naša komunita má za sebou desaťročia snáh ľudskoprávnych organizácií a boja jednotlivkýň a jednotlivcov o zrovnoprávnenie, no napriek tomu pretrváva dlhodobá neochota a neschopnosť prijímať pozitívne zmeny v prospech práv LGBTI+ ľudí na legislatívnej a celospoločenskej úrovni. Následkom toho sa mnoho LGBTI+ ľudí na Slovensku necíti prijato ani bezpečne,” dodal Furiel.

V sobotu 26. augusta festival vyvrcholí Pride dňom v priestoroch Kasární Kulturpark, ktoré otvoria svoje brány o 10:00.

Rôznorodé sprievodné podujatia

Okrem dúhového sprievodu ulicami Košíc, ktorý sa začína o 14:00, čaká návštevníčky a návštevníkov počas celého dňa zábavný a kultúrny program.

Okrem samotného dúhového sprievodu mestom prinesie festival aj deväť dní rôznorodých sprievodných podujatí, ktoré sa budú konať prevažne v košických kultúrnych centrách Tabačka Kulturfabrik a Kasárne Kulturpark.

Väčšina podujatí je otvorená verejnosti bezplatne, no viaceré akcie si vyžadujú registráciu vopred. Celý program festivalu je dostupný na webe podujatia.

