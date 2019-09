Približne dvadsaťtisíc ľudí v Moskve žiadalo prepustenie demonštrantov, prišiel aj Navaľnyj

29.9.2019 (Webnoviny.sk) - Okolo 20-tisíc ľudí sa zúčastnilo na nedeľňajšej moskovskej demonštrácii za prepustenie ľudí, ktorých pozatýkali a odsúdili za účasť na predchádzajúcich demonštráciách.

Polícia tentokrát nezasiahla, keďže táto demonštrácia, na rozdiel od tých predchádzajúcich, získala od úradov povolenie.

Tisícky zatknutých

Na demonštrácii sa zúčastnila aj najznámejšia tvár ruskej opozície, známy bloger Alexej Navaľnyj, ktorý o väznení za účasť na demonštrácii či za jej organizáciu vie svoje a ruské väznice dôverne pozná zvnútra.

Počas júlových a augustových demonštrácií, na ktorých stúpenci opozície protestovali proti nepripusteniu pre režim nepohodlných kandidátov do moskovských komunálnych volieb, sa zúčastňovali desaťtisíce ľudí, rekordná účasť bola podľa agentúry The Associated Press (AP) 60-tisícová.

Policajti na nich pozatýkali postupne 2 400 demonštrantov. Veľkú väčšinu z nich neskôr prepustili, no niekoľkých stále zadržiavajú a viacero ľudí už aj odsúdili na niekoľkoročné tresty odňatia slobody. Previnili sa pritom len tým, že sa zúčastnili na demonštrácii.

Odsúdený nevinný

V jednom prípade odsúdil moskovský súd na tri a pol roka dokonca aj človeka, ktorý sa na demonštrácii nezúčastňoval, iba v jej blízkosti čakal na chodníku na stretnutie, keď naňho zrazu zaútočili policajti.

Je to jasne vidno aj z videozáznamu z jeho zatknutia, no súd tento záznam odmietol pripustiť ako dôkaz.

Vo väčšine prípadov súdy odôvodnili vysoké tresty tým, že demonštranti údajne útočili na policajtov. To však nie je vidno zo žiadnych záznamov, ktoré zo zásahov existujú, naopak, je na nich vidno len surovú brutalitu zo strany policajtov.

