Pri voľbe riaditeľa RTVS by sa malo prihliadať hlavne na odbornosť kandidáta, tvrdí ministerstvo kultúry

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri výbere generálneho riaditeľa či riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) by sa malo primárne prihliadať na odbornosť kandidáta a prezentáciu záujmov všetkých koncesionárov. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Ministerstva kultúry SR (MK SR) Matúš Bystriansky. Ako ďalej uvádza, RTVS má byť garantom nezávislosti, plurality či objektivity vysielania.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS tak, aby bol proces výberu čo najviac apolitický.

Voľba riaditeľa by mala byť verejná

Podľa analytikov by sa mala voľba generálneho riaditeľa či riaditeľky RTVS zmeniť z tajnej na verejnú. Ľuboš Kostelanský z Transparency International Slovensko (TIS) uviedol, že by to mohlo aspoň čiastočne zabrániť uzatváraniu rôznych obchodov na pozadí voľby a následnej závislosti riaditeľa od konkrétnych politikov a politických strán.

Podľa mediálnej odborníčky Zuzany Mistríkovej sa už v minulosti stalo, že verejnosť zabránila výberu politicky preferovaného kandidáta. Domnieva sa tiež, že proces voľby generálneho riaditeľa či riaditeľky RTVS by mal byť riadený odborníkom z oblasti ľudských zdrojov.

Nový model financovania RTVS

Vláda zároveň plánuje zvážiť zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS pri zachovaní jej verejnoprávnosti a nezávislosti.

Podľa Bystrianskeho, model financovania RTVS, ktorý zároveň zabezpečí jej verejnoprávnosť a nezávislosť, bude výsledkom širokej odbornej diskusie. O konkrétnom modeli financovania nateraz nehovorí ani ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).

Viac k téme: generálny riaditeľ, TIS Transparency International Slovensko, voľby

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu