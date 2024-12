Pri Rainerovej chate už pracujú na korpuse tradičného betlehema, do dvoch týždňov by mohol byť hotový

Štedrá nádielka snehu vo Vysokých Tatrách počas víkendu umožnila prvé práce na výstavbe už tradičného betlehema pri Rainerovej chate.

Náročný proces

Horský nosič a niekdajší chatár Peter Petras starší začal na Starolesnianskej poľane s nanášaním snehu na korpus.

Ako povedal pre agentúru SITA, v nedeľu tam pripravili debnenie, do ktorého nahadzujú sneh. Toho je podľa jeho slov dostatok.

„Ak nepríde mimoriadny odmäk, snáď do dvoch týždňov by mohol byť betlehem hotový,“ uviedol. Najťažšie sú podľa Petrasa práve aktuálne práce.

„Nosenie a ubíjanie snehu na korpus je náročné. Celé to následne necháme zo tri dni premrznúť a potom začnem vyrezávať,“ opísal. Minuloročný betlemem patril k najväčším, aké sa mu zatiaľ podarili. Bol vysoký 3,8 metra, široký 4,5 metra a hĺbku mal štyri metre.

Nejde o rekord

Petrasovi podľa jeho slov ale o prekonávanie rekordu nejde. „Bola by to megalománia, skončili by sme ako pyramída. Zameriavame sa skôr na umeleckú kvalitu,“ skonštatoval.





Stavbu zo snehu však vlani poškodil opitý vandal, ktorý postavy sv. Jozefa, Panny Márie a malého Ježiška polial červeným vínom. Bývalému chatárovi sa ju ale podarilo obnoviť.





„Ľudia vedia, ako sa majú správať, ale vždy sa nájde niekto, kto sa vymkne spod kontroly,“ poznamenal na margo minuloročnej situácie.

Útulňa

Rainerova chata vo Vysokých Tatrách, oficiálne nazývaná útulňa, si v tomto roku pripomína 160. výročie svojho postavenia, a tiež 25. výročie opätovného otvorenia. Vybudovať ju dal Ján Juraj Rainer (1800-1872), po postavení chaty Kamzík v susedstve však stratila svoje opodstatnenie.





V roku 1997 sa do obnovy najstaršej chaty v Tatrách pustil Peter Petras starší, verejnosti slúži od roku 1998. V súčasnosti tam ako chatár pôsobí jeho syn, Peter Petras mladší.





Súčasťou jej priestorov je malá expozícia histórie a súčasnosti horských nosičov, zbierka starého horolezeckého náradia a starých lyží. Nachádza sa asi polhodinu chôdze od strediska Hrebienok.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

