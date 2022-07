Prezidentkou vrátená novela zákona o verejnom obstarávaní neprešla parlamentom

26.11.2019 (Webnoviny.sk) - Národná rada SR v utorok po opätovnom rokovaní napokon neprijala vrátenú vládnu novelu zákona o verejnom obstarávaní s pozmeňujúcimi návrhmi, ako ich schválila pôvodne 17. októbra. Neprelomila tak veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá novelu vrátila parlamentu s ôsmimi pripomienkami, keď sa stotožnila s výhradami Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Menej transparentnosti a súťaže

Za opätovné schválenie novely verejného obstarávania bolo 69 namiesto potrebných 76 poslancov, proti bolo 55 a zdržalo sa hlasovania 23 zákonodarcov. Poslanci predtým neschválili pripomienky hlavy štátu.

Pôvodne schválená novela verejného obstarávania by podľa prezidentky vo viacerých oblastiach obmedzila súťaž vo verejnom obstarávaní a znížila mieru jeho transparentnosti.

Na kontroverzné zmeny v novele verejného obstarávania upozornili okrem ÚVO aj občianske združenia Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu.

Obe mimovládne organizácie cez petíciu žiadali poslancov pri opätovnom hlasovaní o vrátenej novele vypustiť sporné pozmeňujúce návrhy poslancov Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) a Petra Marčeka (nezaradený). Považujú ich za škodlivé pre transparentnosť a kontrolu verejného obstarávania.

Viac nákupov v utajovanom režime

Pozmeňujúce návrhy sú podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej najviac škodlivé v tom, že rozširujú okruh nákupov, ktoré môžu byť v tzv. utajovanom, obrannom režime.

"To znamená, že ich kontrola by bola ťažšia. A tiež vnímame ako zlé, že sa skracujú lehoty na rozhodnutie ÚVO na tridsať dní. Ak úrad do tridsiatich dní nedokáže skontrolovať nejakú zákazku, tak je tender akože v poriadku," upozornila Petková. Skrátenie tejto lehoty by podľa nej znamenalo, že úrad by nemohol niektoré nákupy kontrolovať.

Novela verejného obstarávania mala navrhovanú účinnosť od 1. januára 2020. Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý návrh pripravil, chcel zmenami v zákone obmedziť prístup majetkovo prepojených subjektov k verejným zákazkám, ako aj zneužívanie námietok a odvolaní.

Novelou reagoval aj na prvé skúseností z uplatňovania veľkej novely verejného obstarávania, účinnej od 1. januára 2019.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

