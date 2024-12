Prezident Zeman si na rozlúčkovú návštevu vybral Tatry, okrem Čaputovej sa stretne aj so Schusterom či Kiskom (foto)

7.2.2023 (SITA.sk) - Na Štrbskom Plese sa v utorok začal oficiálny program rozlúčkovej návštevy českého prezidenta Miloša Zemana na Slovensku, a to uvítacím ceremoniálom s vojenskými poctami. Dosluhujúci prezident sa tu stretáva so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Na popradské letisko priletel ešte v pondelok, večer spolu aj so svojimi partnermi absolvovali neoficiálnu večeru. V utorok dopoludnia sa koná ich súkromné stretnutie a tiež rokovanie členov národných delegácií.

Stretnutie s expremiérmi aj exprezidentmi

Český prezident pobudne na Slovensku do stredy. V utorok popoludní ho v Tatrách čaká ešte stretnutie so slovenským premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), prídu za ním aj bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Andrej Kiska. Podvečer by sa mal stretnúť s bývalým predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Hlas-SD).

Označila ich za „krásne a výnimočné miesto, ktoré majú Česi aj Slováci tak radi“.

Na Štrbskom Plese nie je prvýkrát

Je už tradíciou, že prvé a posledné zahraničné cesty vrcholných predstaviteľov Česka a Slovenska vedú práve do druhej krajiny v rámci bývalého Československa. Návšteva Miloša Zemana priamo na Štrbskom Plese nie je prvou. Navštívil ho aj v roku 2018 počas svojej prvej zahraničnej cesty v rámci druhého prezidentského mandátu. Vtedy sa tu stretol s vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom.

Miloš Zeman bol prvým priamo zvoleným prezidentom Českej republiky. Prezidentské voľby vyhral v roku 2013 a opätovne v roku 2018. Jeho súčasný mandát vyprší 8. marca. Novým českým prezidentom bude Petr Pavel. Armádny generál vo výslužbe zvíťazil počas druhého kola prezidentských volieb koncom januára, keď porazil niekdajšieho premiéra Andreja Babiša.

