Pred súd sa postavil vydavateľ časopisu Zem a Vek, cíti sa však nevinný a vníma to ako česť

11.12.2019 (Webnoviny.sk) - Vydavateľ a šéf časopisu Zem a Vek Tibor Eliot R. sa v kauze obžaloby pre šírenie extrémistických materiálov, hanobenie národa a podnecovania rasovej nenávisti cíti nevinný. Uviedol to v stredu pred samosudcom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Podľa prokurátora sa skutku dopustil publikovaním článku Klin Židov medzi Slovanmi z mája 2017. V ňom obžalovaný citoval výroky viacerých slovenských historických osobností na adresu Židov.

„Čitateľovi predložil tvrdenie, že aj v súčasnosti sú príčinou negatívnej situácie zásahy židovskej komunity,“ uviedol pri čítaní obžaloby prokurátor Tomáš Honz.

Obžalobu považuje za česť

Obžalovaný v tejto súvislosti však povedal, že byť obžalovaný za citácie ľudí, po ktorých sú pomenované ulice a mestá, považuje za česť. „Citoval som exaktné citácie a myšlienky,“ povedal s tým, že pri písaní článku vychádzal z knihy Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre, ktorá je voľne dostupná v kníhkupectvách.

Zdôraznil tiež, že nikdy nebolo jeho cieľom navádzať na násilie voči nejakej skupine ľudí. „Vyzýval som k solidarite a vzájomnosti,“ povedal na margo článku. Zároveň uviedol, že pokiaľ ide o Židov vidí medzi nimi pozitívne príklady, napríklad Alberta Einsteina.

V článku Tibor Eliot R. uvádzal citácie na adresu židov, ktoré pripisuje historickým osobnostiam ako Matej Bel, Andrej Kmeť, Jozef Miloslav Hurban alebo Svetozár Hurban Vajanský.

„To, čo nájdeme v historických spisoch od najväčších slovenských dejateľov, by si dnes bez sociálnej a mediálnej smrti nemohol dovoliť napísať nikto. Ba dokonca zákony, ktorým sme dovolili, aby nad nami vládli, by nás priviedli až k samotnému vylúčeniu zo spoločnosti,“ napísal napríklad v článku.

Podporiť ho prišiel Harabin

Pred súdom sa v stredu zároveň čítal posudok historika Miloslava Szabá. Podľa neho obžalovaný obviňuje Židov z rozkladnej činnosti a podobné názory prezentuje ako fakt. Taktiež sa podľa neho odvoláva na „Chazarský mýtus", teda teóriu, že európski Židia pochádzajú z kmeňa Chazarov. Táto teória podľa neho pochádza z prostredia ruskej krajnej pravice.

Szabó sa pred súdom vyjadroval tiež k vzťahu historických osobností k Židom. Vajanský alebo Kmeť podľa neho boli „chorobní antisemiti", iní zastávali podobné názory skôr príležitostne. Na otázku prokurátora, či sa dá o jednotlivých skupinách obyvateľstva povedať, či majú len pozitívne alebo negatívne vlastnosti, odpovedal, že všetky skupiny majú pozitíva aj negatíva.

Obhajoba posudok kritizovala s tým, že historik by sa nemal vyjadrovať k ideologickým názorom vyjadreným v článku.

Obžalovaného prišla na súd podporiť aj skupina priaznivcov na čele s lídrom strany Vlasť Štefanom Harabinom. Proces s Tiborom Eliotom R. je podľa neho politický a prokurátor by mal byť stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa.





