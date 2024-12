Požiar v utečeneckom centre zničil sklad, ide už o druhý požiar v zariadení pre migrantov

8.3.2020 (Webnoviny.sk) - V utečeneckom komunitnom centre na gréckom ostrove Lesbos vypukol v sobotu požiar, ktorý zničil sklad, nespôsobil však žiadne zranenia. Ide pritom už o druhý požiar v zariadení postavenom pre migrantov po tom, čo neznámi páchatelia v pondelok podpálili prijímacie centrum OSN na severe ostrova.

Centrum leží neďaleko hlavného mesta Mytilini. Sklad, kde sa nachádzal nábytok a elektrické spotrebiče, plamene úplne zničili informovali v nedeľu hasiči.

Požiar vypukol v čase zvýšeného napätia medzi Tureckom a Európskou úniou týkajúceho sa migrácie. Tisíce utečencov a ďalších migrantov sa usilujú dostať do Grécka, odkedy Turecko minulý týždeň otvorilo svoje hranice s Európou. Pohraničnú oblasť odvtedy sužujú nepokoje a chaos.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zavíta v pondelok v tejto súvislosti do Bruselu na jednodňovú pracovnú návštevu. V sobotu čiastočne zmenil svoj postoj a prikázal pobrežnej stráži, aby zastavovala migrantov plaviacich sa do Grécka po mori, pretože to vraj nie je bezpečné.

Viac k téme: komunitné centrum, požiar, tábory pre migrantov, utečenci migranti

