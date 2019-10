Povodne v druhej polovici minulého roka spôsobili miliónové škody

Od júla do decembra 2018 si povodne vyžiadali 48-krát vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity a 54-krát druhého stupňa. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR od júla do konca decembra 2018. Správu, ktorú tento týždeň schválila vláda, predložilo ministerstvo životného prostredia.