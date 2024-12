Potravinári cez Veľkú noc obchodníkov podržali. Na pultoch by mal byť dostatok potravín

Aj keď sú obchody počas Veľkej noci zo zákona zväčša zatvorené, základné potraviny by spotrebiteľom cez sviatky nemali chýbať.

Potravinári totiž tvrdia, že ich do maloobchodnej siete dodali aj v tomto roku dostatok. Po vianočných sviatkoch ide pritom pre potravinárov o druhé najvýznamnejšie obdobie roka. Tentokrát navyše posilnené faktom, že pri absencii gastra je pre nich maloobchodný predaj kľúčový. Niektorí výrobcovia dokonca fungujú nepretržite.

Portál NášVidiek sa na výrobu a dodávky potravín do maloobchodnej siete počas sviatkov pýtal zástupcov výrobcu olejov a tukov, pivovarníkov aj pekárov. Vyjadrili sa aj k vývoju cien. Tie postupne dvíha pandémia, ale aj slabá úroda komodít vo svete či povinné príplatky.

Milióny fliaš oleja

Bratislavská Palma dodala počas tohtoročných veľkonočných sviatkov na trh viac ako tri milióny fliaš oleja. Medziročne to predstavuje nárast o jedenásť percent. V tukoch si úroveň dodávok udržala nezmenenú. „Pri tukoch do cesta a na polevy sme zaznamenali nárast o päť percent, ostatné cukrárenské tuky aj vzhľadom na zatvorené gastro prevádzky poklesli,“ uviedol pre portál NášVidiek.sk generálny riaditeľ Palmy Martin Varga. Hovorí, že kategória tukov trpela najmä obmedzením svadieb, osláv a spoločenských podujatí.

Pandémia a vývoj na svetovom trhu sa však podpisujú pod rast cien olejov. „Tento cenový skok je dosť významný, v priemere viac ako 35 %,“ argumentuje Varga. Dopĺňa, že nižší objem suroviny sa prejavuje aj u spracovateľov a ťahá cenu olejov nahor.

Zvýšený dopyt po pive

Plynulé zásobovanie obchodov avizujú aj slovenskí pivári. Pred Veľkou nocou evidujú pravidelne nárast dopytu o päť až desať percent. Tvrdia, že sú na zvýšené požiadavky trhu pripravení. „Varenie, stáčanie aj plnenie piva v pivovare Šariš beží plynule, rovnako aj distribúcia značiek z Českej republiky,“ skonštatoval obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko David Kovář.





Pivári hovoria, že počas sviatkov si spotrebitelia doprajú najmä produkty s vyššou stupnovitosťou. Upozorňujú, že koncovú cenu si tvorí každý predajca sám. „Naše cenníky pre obchody sa nemenili od 1. septembra 2019,“ poznamenal Kovář.

Tony chleba a pečiva

Liptovskí pekári fungujú počas sviatkov nepretržite. Na Zelený štvrtok dodali do obchodov 45 ton chleba a pečiva, ako aj 1,7 tony zákuskov. „Na Bielu sobotu očakávame ešte vyššie čísla. Medziročne nám však výroba klesla asi o 40 %,“ povedal pre portál NášVidiek.sk generálny riaditeľ spoločnosti Liptovské pekárne a cukrárne Včela Slavomír Moravčík. Dôvodom sú podľa neho zatvorené hotely, reštaurácie, akvaparky a turistické zariadenia.

Liptáci museli zvýšiť cenu pečiva medziročne zhruba o 6 %. Očakávajú ďalší rast cien, pod ktorý sa podpíše drahšia múka z dôvodu rastu cien obilnín. Zaťažuje ich aj rast minimálnej mzdy a povinných príplatkov. „Pekári 80 % práce vykonávajú v noci alebo vo sviatok. Minimálna mzda tlačí náklady hore takmer všetkým výrobcom, ceny rastú u všetkých našich dodávateľov,“ prízvukuje Moravčík.





Veľká noc je po vianočných sviatkoch druhým najvýznamnejším obdobím, kedy výrobcovia a dodávatelia potravín zásobujú obchody svojim tovarom. V tomto roku sa stal maloobchodný predaj pre nich kľúčový, nakoľko vláda z dôvodu pandémie rozhodla o zatvorení hotelov, reštaurácií a iných stravovacích zariadení.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

