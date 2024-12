Potenciál programu Prvá pomoc+ zostal nevyužitý, NBS vidí problém aj v administratívnej náročnosti

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Miera čerpania programu Prvá pomoc+ klesla z takmer 90 percent odhadovaného potenciálu na začiatku pandémie na zhruba dve tretiny koncom roka 2020.

Za nízkou mierou a poklesom miery čerpania môže podľa Národnej banky Slovenska (NBS) stáť nezáujem v dôsledku dostupnosti iných foriem financovania, problémy s platením daní a odvodov, administratívna náročnosť. Alebo to mohlo byť podľa centrálnej banky rýchle prispôsobenie sa pandemickej situácii a súvisiace obnovenie tržieb.

Rozloženie pomoci na udržanie zamestnanosti v čase a medzi odvetvia je značne rozdielne. Počas prvej vlny pandémie bola obmedzená hospodárska aktivita v celej ekonomike. Poskytnutá pomoc bola vo vyššom objeme ako koncom roka a smerovala najmä do priemyslu.

Oblasť podpory sa presunula

Tvrdý lockdown na jar negatívne podľa národnej banky zasiahol najmä priemysel a vybrané segmenty služieb ubytovania, stravovania, dopravy, rekreácie a kultúry. Zotaveniu priemyslu po prvej vlne dopomohlo oživenie zahraničného dopytu a v relatívne dobrej kondícii sa udržal až do konca roka.

Domáci cestovný ruch a súvisiace služby získali určitú kompenzáciu počas leta, keď vo vyššej miere ako obvykle strávilo obyvateľstvo dovolenku na Slovensku. Počas jesennej druhej vlny sa k nim opäť pridali služby citlivé na obmedzenie mobility obyvateľstva, ako reštaurácie a stravovanie, ubytovanie, zábava a rekreácia, či kultúra.

Aj podpora sa presunula do najviac postihnutých služieb, ako sú služby cestovného ruchu, ubytovanie a reštaurácie a niektoré segmenty maloobchodu. Z hľadiska významu sa tak presunula podpora k odvetviam, ktoré sa podľa centrálnej banky menej podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty. Presun podpory vidno aj na tom, že podiel veľkých podnikov klesal a rástol podiel malých podnikov.

Firmy mohla odradiť byrokracia

To, že sa pomoc v rámci balíka Prvá pomoc+ nečerpala blízko potenciálu, mohli podľa národnej banky spôsobiť rôzne dôvody. Časť firiem zrejme nemala záujem čerpať pomoc, lebo si mysleli, že ide o krátkodobú záležitosť a mali dostatok vlastných zdrojov. Časť firiem možno odrádzala byrokracia s tým spojená a časť firiem si jednoducho nemohla požiadať, lebo mali podlžnosti na daniach a odvodoch a nemali dohodnuté splátkové kalendáre.

Možným vysvetlením menšej miery čerpania je podľa banky aj to, že niektorí podnikatelia sa dokázali prispôsobiť zložitej situácii a našli spôsob ako byť aktívni, aby nestratili zákazníkov, a to im v konečnom dôsledku mohlo priniesť viac ako poskytovaná pomoc.

Limitom pre hodnotenie čerpania pomoci voči potenciálu je podľa NBS aj veľká rôznorodosť dosahov na podniky v rámci jednotlivých odvetví a nedostatočné množstvo detailných dát pre presnejší výpočet. Vypočítaný pokles miery čerpania je spojený s určitou mierou neistoty týkajúcej sa spoľahlivosti. Je zložité úplne presne zachytiť rôzne situácie, do ktorých sa mohli žiadatelia dostať, z čoho vyplýva aj náročnosť nastavenia opatrení, tak aby pokryli čo najviac možností.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.