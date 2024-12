Poslankyňa Jaurová interpeluje ministerku kultúry pre presun peňazí určených na boj proti dezinformáciám

4.12.2023 (SITA.sk) - Poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko (PS) Zora Jaurová interpeluje ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) pre presun peňazí určených na boj proti dezinformáciám. Šéfka rezortu kultúry totiž zrušila grantovú výzvu zameranú na mediálnu výchovu a boj proti dezinformáciám.

Prostriedky presunula na opravu strechy Slovenskej filharmónie (časť peňazí má smerovať aj na prevádzku Univerzitnej Knižnice v Bratislave - pozn. SITA).

Interpelácia pre Šimkovičovú

„Je pochopiteľné, že osoba, ktorá sa pred nástupom do funkcie živila šírením dezinformácií, nemá záujem s nimi bojovať a zvyšovať mediálnu gramotnosť svojich potenciálnych poslucháčov,“ tvrdí Jaurová na sociálnej sieti. Podľa poslankyne je ale okolo krokov ministerky viacero nejasností a otázok, i preto jej adresovala interpeláciu.

„Výzva bola už dávno vyhodnotená odbornou komisiou, výsledky hodnotenia a zmluvy čakali len na ministerkin podpis už odo dňa, keď do úradu nastúpila. Pani ministerka čakala, (zrejme) dumala, nakoniec všetko zrušila a peniaze vraj dá na strechu Slovenskej filharmónie,“ uviedla Jaurová.

Na zrušenie zmluvy treba dôvod

Poslankyňa PS pripustila, že podľa zákona nejestvuje na dotáciu právny nárok a hodnotenie komisií schvaľuje štatutárny orgán. Podľa Jaurovej to však neznamená, že ministerstvo môže bez udania dôvodu zrušiť vyhlásenú a vyhodnotenú zmluvu.





„Naopak, musí mať na to veľmi dobrý a pádny dôvod, inak narúša elementárnu právnu istotu žiadateľov a spochybňuje zmysel a význam celého dotačného systému a vlastných politík. Ministerka sa, samozrejme, môže rozhodnúť nepodpísať zmluvy a niesť zodpovednosť za následky,“ uviedla Jaurová a poukázala na to, že zrušenie celej výzvy môže viesť k hromadnej žalobe zo strany dotknutých žiadateľov.





Podľa poslankyne argumentácia tým, že projekty by sa nestihli zrealizovať do konca roka, neobstojí.





„Projekty majú oprávnené náklady od dňa zaregistrovania žiadosti, teda niekedy od septembra tohto roku. A to, či ich stihnú realizovať sa žiadateľov nikto nepýtal, hoci by to malo byť najmä na ich posúdení – v najhoršom prípade by nepodpísali zmluvu,“ myslí si Jaurová.

Je potrebný súhlas ministerstva financií

Poslankyňa nepopiera, že filharmónia potrebuje opravu strechy. Dodala, že inštitúcia už na tento účel dostala finančné prostriedky a nepochybne sú potrebné i ďalšie.

„Akurát na to sa používajú financie z úplne inej kapitoly rozpočtu, ako je dotačný systém, a ministerka si síce môže natáčať úsmevné videá a la Modré z neba, ale na to, aby tieto peniaze mohla použiť na iný účel, potrebuje najprv súhlas Ministerstva financií (MF) SR a ich prekvalifikovanie na kapitálové výdavky. Či o to požiadala a či sa to stihne do konca roka, nevedno,“ tvrdí Jaurová.

Na ministerku má plno otázok

V interpelácii sa Šimkovičovej pýta, na základe akých podkladov rozhodla o zrušení výzvy, a či má ministerstvo kultúry k dispozícii právnu analýzu, ktorá hovorí, že môžu bez udania dôvodu zrušiť vyhlásenú a vyhodnotenú výzvu. Zároveň sa na ňu obracia s otázkou, prečo sa vyhodnoteniu výzvy a zmluve nevenovala už skôr, keďže boli pripravené už v čase Šimkovičovej nástupu do funkcie.





„Na základe čoho tvrdí MK SR, že projekty odporučené komisiou na podporu by sa „nestihli“ realizovať? Komunikovalo ministerstvo s potenciálnymi príjemcami? Disponuje MK SR rozhodnutím MF SR o presunutí finančných prostriedkov v rámci kapitoly MK SR z Dotačného systému do inej kapitoly rozpočtu a ich prekvalifikovaní na kapitálové výdavky?" vymenúva Jaurová otázky, s ktorými sa obrátila na šéfku rezortu kultúry.

„Netrpezlivo čakám na odpovede,“ uzavrela poslankyňa.

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.