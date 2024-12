Ponuka bytov v Bratislave klesla, ale cena za meter štvorcový sa vyšplhala až na 3 700 eur

Priemerná jednotková cena novostavieb v Bratislave vzrástla na 3 700 eur za meter štvorcový vrátane DPH. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti Bencont Investments.

„Rast cien novostavieb ponúkaných na bratislavskom realitnom trhu pokračoval aj v prvom štvrťroku 2021.

Medzikvartálne tempo rastu cien bolo najrýchlejšie za posledný rok,“ uvádzajú analytici spoločnosti a dodávajú, že priemerná jednotková cena novostavieb v Bratislave medziročne vzrástla o 6,6 percenta, zatiaľ čo ponuka bytov klesla k minimálnym úrovniam.

Vysoké tempo rastu cien

Ku koncu prvého štvrťroku 2021 tvorilo ponuku novostavieb ponúkaných developermi v Bratislave 2 209 bytov v rámci 94 projektov naprieč všetkými piatimi okresmi hlavného mesta. „V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tak prišlo k ďalšiemu prepadu ponuky o viac než 300 bytov,“ uvádzajú analytici.





Ako konštatujú, významný je medzikvartálny nárast cien, keď ceny bytov oproti koncu roku 2020 vzrástli až o 3,1 percenta, čo je najvyššie tempo rastu od začiatku roku 2020, teda spred obdobia pandémie. „Zvýšenie tempa rastu cien bytov ďalej nasvedčuje problematickej situácii s obmedzenou ponukou nových projektov, ktorá je spôsobená zdĺhavým povoľovacím procesom,“ doplnila spoločnosť.





Najvyšší rast cien bol v okresoch Bratislava IV a Bratislava V. Dôvodom je nová ponuka bytov so zvýšenými cenami v projektoch Slnečnice a Bory Bývanie, ako aj zvyšovanie cien bytov, ktoré sa v ponuke nachádzajú už z predošlých štvrťrokov.

Problém na trhu pretrváva

„Ceny však nezvyšovali len tieto dva projekty, k rastu prichádzalo naprieč celou Bratislavou v množstve iných projektov,“ vysvetlila spoločnosť s tým, že priemerná obytná plocha ponúkaných bytov ostala nezmenená na úrovni 67,44 metrov štvorcových a absolútna cena bytov vzrástla na 236-tisíc eur vrátane DPH. „Cena priemerného dvojizbového bytu v novostavbe v Bratislave sa tak dostala na úroveň 187-tisíc eur,“ doplnili analytici.

Najpredávanejším artiklom zostali dvojizbové byty s podielom na predaji 43 percent. „Treba však poznamenať, že prišlo k zvýšeniu podielu predaja trojizbových bytov z 24 na 28 percent a nadpriemerne silný predaj si zachovali aj štvorizbové byty,“ vysvetlila spoločnosť s tým, že výhoda väčších bytov je v podstatne nižšej jednotkovej cene v porovnaní s malými bytmi.





„Problém s nedostatočným množstvom nových bytov treba odstrániť čo najskôr, pričom jediným efektívnym a dlhodobo udržateľným riešením je zmena územného plánu a výrazné zjednodušenie a skrátenie povoľovacieho procesu pre získanie stavebných povolení,“ konštatuje hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik a dodáva, že situácia zatiaľ ostáva nezmenená a problém na trhu pretrváva. „Tempo rastu bytov na rok 2021 tak naďalej predikujeme na úrovni 5-10 percent,“ uzavrel.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.