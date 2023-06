Politický marazmus bude trvať podľa politológa do volieb, pri spájaní ide o strany na jedno použitie

17.6.2023 (SITA.sk) - Spájanie demokratických politických subjektov je nielen potrebné, je priam nevyhnutné, myslí si politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Politický marazmus

„Pretože, pokiaľ pôjde prioritne o „spájanie kádrov“, tak mám značné obavy, že politický marazmus, ktorý trvá na Slovensku už pár mesiacov, bude trvať aj po septembrových parlamentných voľbách. Spájanie len preto, aby som zvýšil vlastné šance na zvolenie do národného parlamentu je totižto príliš málo," uviedol Onufrák pre agentúru SITA.

Stav slovenského straníctva podľa Onufráka dlhodobo nie je dobrý, a to najmä na pravej strane politického spektra. Namiesto toho, aby sa pracovalo na dvoch či troch rokmi overených politických projektoch, sa pred každými voľbami objavujú „nové" politické subjekty, ktoré však často stoja na ruinách starších, navyše neraz aj s pôvodnými kádrami.

Prechody zo strany do strany

Onufrák podotkol, že často pritom ide o takzvané „strany na jedno použitie. „Prechod zo strany do strany sa akosi stáva zaužívanou a spoločnosťou akceptovanou „normou“. Pritom si nemyslím, žeby Slovensko nevedelo fungovať aj bez týchto fluktuantov," poukazuje politológ na ďalší fenomén slovenskej straníckej scény.

Spojenie strany bývalého premiéra Eduarda Hegera Demokrati a subjektu Jablko europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej je podľa politológa dlhodobo neudržateľné.

Očakáva, že ku konfliktu medzi nimi dôjde už pri prvom vážnejšom hlasovaní či rozhodovaní, najmä v hodnotových, morálnych či kultúrno-etických otázkach ako sú napríklad homosexuálne partnerstvá, eutanázia či vzťah medzi cirkvou a štátom.

Súdržnosť budúcej koalície

„Zároveň treba povedať, že tu musíme vnímať nie len súdržnosť v rámci konkrétneho politického subjektu, ale aj súdržnosť budúcej vládnej koalície. Dôraz je potrebné klásť i na možnosti budúcej koaličnej spolupráce. Pri takýchto „personálnych zlepencoch“, ktorí sú hodnotovo, ideologicky, morálne i kultúrno-eticky nastavení úplne odlišne, s najvyššou pravdepodobnosťou dôjde, že jednotliví členovia budú mať rozdielne postoje a ich správanie a následne i hlasovanie bude nekontrolovateľné," predpokladá Onufrák.

Politológ skonštatoval, že úsilím nejedného politického predstaviteľa nie je hľadanie tých najlepších možných riešení, ale presadenie jediného, a to svojho vlastného riešenia. To by nás ale podľa Onufráka dostalo tam, kde sme teraz.

„Len pre doplnenie uvádzam, že aktuálne je viac ako jedna tretina poslancov NR SR nezaradená v žiadnom poslaneckom klube. Dospieť v takomto prostredí k nejakému konsenzu je potom takmer nemožné" uzavrel.

