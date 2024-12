Podstupujú slovenskí muži estetické zákroky? Prieskum odhalil zaujímavé fakty

November je nielen symbolom osvety mužského zdravia, ale aj pripomenutím dôležitosti mentálneho zdravia a sebavedomia mužov.

Centrálnou témou tohto mesiaca je, ako sa muži cítia vo svojom tele a ako to ovplyvňuje ich celkovú pohodu.

Podľa nedávneho prieskumu agentúry Ipsos, realizovaného pre spoločnosť MB Clinic, až dve tretiny slovenských mužov verí, že ich vzhľad má priamy dopad na kvalitu ich života. Toto zistenie odhaľuje úzku súvislosť medzi fyzickým vzhľadom a duševným zdravím.

Čo sa skrýva za nespokojnosťou so svojim vzhľadom?

Silvia Juhaszová, psychologička, poukazuje na to, že za nespokojnosťou s vlastným vzhľadom sa môžu skrývať rôzne psychologické faktory: „Niekedy za nespokojnosťou s vlastným vzhľadom a výzorom sú rôzne psychologické faktory, kedy je potrebná psychologická pomoc- napr. pochybnosti o sebe, znížená sebadôvera, znížená sebahodnota, nedostatok sebalásky a sebaúcty, nedostatočné sebapoznanie, vnútorná neistota, úzkostné stavy, šikana kvôli telesnému vzhľadu,“ vysvetľuje odborníčka.

Slovákov trápia najmä tieto 3 veci

IPSOS zistil, že najväčšie obavy súvisia s veľkým bruchom, vypadávaním vlasov a plešatením. Asi 60% mužov si myslím, že estetický zákrok by im mohol pomôcť zlepšiť kvalitu života a zvýšiť sebavedomie. Martin Boháč, plastický chirurg z MB Clinic, hovorí, že ročne podstúpia rôzne estetické zákroky tisíce Slovákov, vrátane operácií očných viečok, nosa, vyplnenie vrások, či tvarovania tela. Zároveň potvrdzuje, že úpravy často vedú k okamžitému zvýšeniu sebavedomia u mužov.

Estetické zákroky môžu mať aj zdravotné výhody. „Príkladom je vybočenie nosovej prepážky a jej korekcia pri operácii nosa, obmedzenie videnia a perimetra pri nadmernom kožnom previse na mihalniciach, či operácia prsníkov, odborne gynekomastia, teda zväčšená prsná žľaza u mužov. Jedno percento mužov trpí karcinómom prsníka a aj tým, že žľazu odstránime, redukujeme riziko vzniku rakoviny,“ spresňuje zdravotné aspekty zákrokov Martin Boháč. Zdôrazňuje tiež, že starostlivosť o vzhľad by nemala byť vnímaná len ako módny trend, ale ako súčasť celkovej spokojnosti mužov.

Výsledky prieskumu IPSOS tiež odhalili, že 71 % opýtaných mužov verí, že spokojnosť s ich telom má vplyv na ich vzťahy. Viac ako 80 % si myslím, že muži by sa mali viac starať o svoj vzhľad, a takmer polovica z nich je nespokojná s tvarom a veľkosťou svojho brucha. Najžiadanejšie zákroky zahŕňajú operácie brucha, liposukciu a transplantáciu vlasov.

Tento prieskum poukazuje na dôležitú súvislosť medzi fyzickým vzhľadom a duševným zdravím a na to, ako muži vnímajú svoje telo. Nie sú to teda len ženy, ktorých trápi ich vzhľad.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu