Podpásovka pre Ukrajinu a škandál. SaS vyzýva Hegera, aby zvolal mimoriadnu Bezpečnostnú radu SR

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby zvolal mimoriadnu Bezpečnostnú radu SR. Dôvodom je vývoz tovaru do Ruska a Iránu i situácia s migrantmi.

„Pochybný vývoz tovaru vojnovému agresorovi je nepriateľský akt voči Ukrajine. Tento škandál nemôže ostať bez odozvy s cieľom, aby sa na to čo najskôr zabudlo. Vývoz materiálu, ktorý môže slúžiť na vojenské použitie, musí byť okamžite prešetrený a najmä zastavený," uviedol v tlačovej správe predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (SaS).

Nezvládnutá situácia s migrantmi

Krúpa za nezvládnutý stav ďalej pokladá situáciu s migrantmi a chaotické konanie ministerstva vnútra.

„Odpoveďou ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) na niekoľkokilometrové zápchy na hraniciach s Českou republikou a potulujúcich sa migrantov bolo len absurdné postavenie stanového mestečka," dodal Krúpa.

Tvrdí, že problém by sa mal riešiť už na hranici s Maďarskom. „Bezpečnostná rada preto musí urgentne riešiť nahromadené problémy na našej východnej a západnej hranici," uzavrel.

Škandálna podpásovka Ukrajine

Podľa Juraja Krúpu vo veci na budúci týždeň v stredu 9. novembra zasadne mimoriadny výbor parlamentu pre financie, ako aj obranu a bezpečnosť. Avizoval to v piatok 4. novembra na tlačovej konferencii. Ako povedal, Slovensko dalo „podpásovku" Ukrajine a pomáha Rusku.

„Je to škandál, ktorý nielenže prekračuje hranice Slovenska, ale prekračuje aj hranice Európy. Slovensko masívnym spôsobom porušuje embargo na vývoz materiálu duálneho využitia do krajín ako je Irán, Rusko a Bielorusko. Vyjadrenia finančnej správy k tejto téme považujem za škandalózne. Myslím si, že dochádza k zásadným zlyhaniam, ktoré sa snaží zamiesť pod koberec," dodal Krúpa s tým, že „ministerstvo financií sa takto podieľa na pomoci agresorovi". „Či je to úmysel, alebo nekompetentnosť, to ešte uvidíme," zdôraznil.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

