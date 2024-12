Počasie na Stredu 10. Júna 2020 prehánky, na mnohých miestach dážď

Dnes bude prevažne veľká oblačnosť. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky. Ráno ojedinele hmla.

Najvyššia denná teplota 18 až 22, na juhu stredného Slovenska a väčšinou aj na východe okolo 24 st.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 12 st. Slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.

Predpokladané množstvo zrážok: do 13 mm, lokálne pri búrkach 15 až 40 mm

Výstrahy

Pre celé Slovensko platí zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.





Trvanie javu: 10.6.2020 od 11:00 do 20:00





S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky,

pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h).





Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.





Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).





Počasie pranostiky Jún

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

V júni mnoho rýb, málo zrna.

Aký jún, taký december.





Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.





Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť.

Jún mokrý a studený činí najviac rok chudobný.

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

Daždivý jún celé leto pokazí.





Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

Ak je jún suchý, nebude sud hluchý.

Suchý jún plní sudy vínom.





Horská záchranná služba

Vysoké Tatry

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Od cca 2200m n. m. je súvislá vrstva mokrého snehu, v najvyšších polohách pripadlo za posledné dni miestami viac ako 50 cm nového snehu!!! Vo vysokých polohách panujú zimné podmienky, zvýšte opatrnosť! Pri prechode snehových polí odporúčame použiť stúpacie železá a čakan. Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá. Po 20:00 sa začína stmievať !!! Vzhľadom na karanténne opatrenia prosíme návštevníkov Tatier aby volili ľahšie varianty túr a znižovali tak riziko úrazu.

Nízke Tatry

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi.

Západné Tatry

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Od cca 2000 m n. m. je súvislá vrstva mokrého snehu, v najvyšších polohách pripadlo za posledné dni miestami viac ako 25 cm nového snehu!!! Vo vysokých polohách panujú zimné podmienky, zvýšte opatrnosť! Zelený TZCH na Lomnô a zelený TZCH Prosečné je zle značený, s obmedzenou priechodnosťou (množstvo popadaných stromov) !

Malá Fatra

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!! Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Malej Fatry na každoročnú sezónnu uzáveru troch turistických chodníkov a to v období od 1.marca do 15. júna. Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce (červená turistická značka) Obšívanka – Malé nocľahy (modrá turistická značka) Vendovka – Malý Kriváň (modrá turistická značka)

Veľká Fatra

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach je do 14.6. 2020 uzavretá.

Lučanská Malá Fatra

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Ferrata na Martinské hole je do 1.6. 2020 otvorená.

Slovenský raj

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Dolina Bieleho potoka je uzavretá (poškodené technické zariadenia, oprava potrvá pravdepodobne do 15.6.2020). Roklina Veľký Sokol (žltá turistická značka) je od 8. mája až do odvolania uzavretá pre údržbu technických zariadení. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.

Stredné Beskydy

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Chodníky sú miestami premočené a blatisté. Dbajte na opatrnosť.

Kysuce - Oščadnica

Po daždi sú chodníky premočené a blatisté!

Kremnica - Skalka

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Od 1.6. sú všetky ferratové cesty na Skalke, vrátane visutého mosta otvorené.

Poloniny

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok.





