Počasie na Pondelok 9. Marca 2020 polojasno až oblačno

Dnes bude polojasno až oblačno, zrána ojedinele hmla, miestami nízka oblačnosť. Len výnimočne slabé zrážky.

Najvyššia denná teplota 8 až 14, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 7 st.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -2 st. Prevažne slabý vietor.

Správa o zjazdnosti ciest

9.3.2020





Slovenská správa ciest informuje:





Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý, miestami vlhký.





Cesty I. II. a III. triedy sú zjazdné povrch vozoviek je prevažne suchý, miestami vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach severného a východného Slovenska miestami pokrytý utlačeným snehom do hr. 1-2 cm.





Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, okrem HP Vrchslatina a Chorepa, kde je miestami na vozovke vrstva utlačeného snehu hr. 1 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 50 v lokalite Dolný Kubín, do 100 m s v okolí lokalít Budatín, Žilina a Bytča, do 200 m na D1 Dubnica nad Váhom - Považská Bystrica a na D3 Skalité - Svrčinovec.





Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Šútovce (cesta III/1774).





Cesta II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo) je v zimnom období neudržiavaná.





Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1.11.2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Výstrahy ku dňu 9.3. 2020

Horská záchranná služba

Vysoké Tatry

Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Tatranská magistrála je v úseku Hrebienok - Sliezsky dom pre popadané stromy nepriechodná. Úsek Popradské pleso - Sliezsky dom / magistrála / nemá zimné značenie a je tu veľká pravdepodobnosť zablúdenia. Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá. Po 16:30 sa začína stmievať !!!

Nízke Tatry

Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku.



Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Upozorňujeme lyžiarov, že pre polom je nepriechodná trasa z Lukového kotla (v pásme lesa) smerom na Vyhliadku.

Západné Tatry

Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený !

Malá Fatra

Po hrebeni odporúčame pohyb po zimnom tyčovom značení.!!!Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!! Z dôvodu bezpečnosti je uzatvorený žltý chodník z Medziholia na Chrbát Stohu - tzv. Stohová skratka.



Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Malej Fatry na každoročnú sezónnu uzáveru troch turistických chodníkov a to v období od 1.marca do 15. júna. Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce (červená turistická značka) Obšívanka – Malé nocľahy (modrá turistická značka) Vendovka – Malý Kriváň (modrá turistická značka)

Veľká Fatra

Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, niekde sa naopak prebára. Neodporúčame chodiť pešo bez snežníc, poprípade lyží. Zvýšte opatrnosť. Odporúčame používať paličky, snežnice, lyže a na zľadovatených miestach minimálne navliekacie gumené mačky s hrotmi. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:30 sa začína stmievať. V prípade, že sa rozhodnete ísť na pešo, prosíme Vás, neničte lyžiarsku stopu!!! Ďakujeme.

Lučanská Malá Fatra

V pohorí je 30 - 50 cm snehu, turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Odporúčame používať paličky a turistické mačky. Ferrata je namrznutá - stupy aj istiace lano. Vzhľadom na uvedené zvýšte opatrnosť. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:30 sa začína stmievať.

Slovenský raj

Všetky značené turistické chodníky sú otvorené a schodné okrem ,Doliny Bieleho potoka ta je uzavretá a Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá. Roklina Veľký Sokol je v zlom technickom stave.

Stredné Beskydy





Vo výške nad 1500 m n. m. je sneh miestami tvrdý až zľadovatený. Vo vrcholných častiach Babej hory a Pilska odporúčame použiť paličky, mačky alebo snežnice.

Kysuce - Oščadnica

V pohorí je súvislá snehová pokrývka 20 - 50 cm, nový sneh je nerovnomerne previaty na záveterných stranách, môžu sa tvoriť záveje, odporúčame použiť turistické paličky/ snežnice. Podmienky na lyžiarsku turistiku na Veľkej Rači sú veľmi dobré. Pozor, stmieva sa už po 17.00 hod.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch sa nachádza súvislá snehová pokrývka do 30 cm. Od 1.1. do 30.4. sú všetky ferratové cesty, vrátane visutého mosta, uzavreté z dôvodu ochrany prírody a krajiny.

Počasie pranostiky Marec

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.

Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.

Obleč si aj kožuch, ale zemiaky v marci zasaď.

V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu.

Marcové jačmene sú najlepšie.

Najlepšie sliepky sú marcové.

Ide marec, poberaj sa starec.

V marci prach, istý hrach.





Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje.

Marcový sneh jed, aprílový hnoj.

Marcový sneh žnie chlieb.

Marec chytí tiež za palec.





Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu.

Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ešte horšie.

Jedna marcová brázda lepšia ako desať aprílových.

Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.

Keď je marec daždivý, bude suché leto.

Ak v marci prší, tak bude v júni pršať.

Suchý marec, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj.

Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj.

Ak marec orie a apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený.

Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá, dočkáme sa teplého leta.

Vidíš v marci chlapa nahatého, volíš vidieť vlka chlpatého.

Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.

Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.

Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.

Keď je marec teplý, je apríl chladný.

Marec bez vody, apríl bez trávy.





9.3

· Keď svätý František dobré vetríky dáva, opelená bude ďatelina i tráva.

· Aké je počasie okolo 9. marca, také bude počas celého mesiaca.

· Aký je daň na Františka, taký bude celý mesiac.





Počasie na 10 dní





















Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

