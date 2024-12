Počasie na dnes: Na Slovensku očakávame ochladenie, prinesie aj sneženie a na horách bude veterno

30.11.2019 (Webnoviny.sk) - Za studeným frontom prúdi do našej oblasti od severozápadu studený morský vzduch. Súčasne sa nad Alpami osamostatní tlaková výš. Ako informuje na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav, na území Slovenska bude v sobotu prevažne malá, na severe a východe spočiatku zväčšená oblačnosť a miestami aj snehové prehánky.

Poľadovica a ochladenie

V nižších polohách do 300 m aj dážď alebo dážď so snehom. Ráno očakávame ojedinele poľadovicu a ochladenie. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo -7 °C.

Čakáme prevažne severozápadný vietor 3 až 9 m/s (15 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Popoludní bude vietor slabnúť. Predpokladané množstvo zrážok: do 1 mm/ v severnej polovici územia do 3 mm/ do 3 cm snehu.

Vydali výstrahu pred vetrom

Meteorológovia vydali na sobotné dopoludnie pre okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banskú Bystricu a Brezno výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h) a krátkodobo v nárazoch aj okolo 30 m/s (110 km/h).

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.





Správa o zjazdnosti ciest na území SR

30.11.2019

Slovenská správa ciest informuje:



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.





Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Na ceste II/578 a cestách III. triedy v obvode Kremnica sa tvorí poľadovica. Miestami čerstvý alebo kašovitý sneh do hr. 1-2 cm sa nachádza na cestách I/66 Podspády - Tatranská Javorina, II/537 Podbanské - Tatranská Polianka, II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso a II/584 Pavčina Lehota - Jasná.





Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Na HP Podspády a Huty je miestami vozovka pokrytá kašovitým alebo čerstvým snehom hr. 1-2 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop (cesta I/78), HP Šútovce (cesta III/1774) a HP Veľké Pole (cesta II/512).

Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1.11.2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

















Horská záchranná služba

Výstrahy ku dňu 30. 11. 2019 hzs.sk



Vysoké Tatry

V polohách nad 1000 m n. m. sú turistické chodníky pokryté vrstvou snehu a ľadu - Pozor, šmýka sa! Vo vyšších polohách (nad 2000 m n. m.) je od 15 do 70 cm snehu.

Na turistickom chodníku (červená značka) zo Štrbského plesa smerom na Jamské pleso je poškodený drevený mostík cez Biely Váh. Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá. Po 16:00 sa začína stmievať !!!

Nízke Tatry

V polohách nad 1600 m n. m. sú turistické chodníky pokryté vrstvou snehu a ľadu - Pozor, šmýka sa! V najvyšších polohách je do 15 cm snehu.

Upozornenie: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná a rovnako aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku sú pre množstvo popadaných stromov ťažko priechodné.

Západné Tatry

V polohách nad 1600 m n. m. sú turistické chodníky pokryté vrstvou snehu a ľadu - Pozor, šmýka sa! V najvyšších polohách je do 15 cm snehu.

Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený !

Malá Fatra

Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!! Na túry odporúčame vhodnú vibramovú obuv a turistické paličky.

Veľká Fatra

Upozorňujeme turistov, že po výdatných dažďoch sú chodníky premočené a blatisté, preto zvýšte opatrnosť. Na túru je treba dobre sa obliecť a počítať s tým, že po 16-tej hodine sa začína stmievať. Ferrata Dve veže je otvorená, ale pre mokro a blato nebezpečne šmykľavá, preto zvýšte opatrnosť.

Lučanská Malá Fatra

Upozorňujeme turistov, že po výdatných dažďoch sú chodníky premočené a blatisté, preto zvýšte opatrnosť. Na túru je treba dobre sa obliecť a počítať s tým, že po 16-tej hodine sa začína stmievať. Ferrata HZS na Martinské hole je otvorená, ale pre mokro a blato nebezpečne šmykľavá, preto zvýšte opatrnosť.

Slovenský raj

Vysoký stav vody a silný prúd v roklinách poškodil na niektorých miestach drevené rebríky. Prechod roklinami je technicky náročný a miestami nebezpečný !!!! Po intenzívnych dažďoch sú turistické chodníky mokré, blatisté a šmykľavé. Prechod dolinou Bieleho potoka nedoporučujeme z hľadiska bezpečnosti turistov nakoľko bola časť drevených rebríkov vplyvom povodne poškodená. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.

Stredné Beskydy

Hranica sneženia je od výšky 700 m n.m. V oblasti Babej hory a Pilska dbajte na opatrnosť a orientáciu. Pozor, stmieva sa už o 16tej hodine.

Kysuce - Oščadnica

Všetky značené TZCH v Javorníkoch, Kysuckej vrchovine, Moravsko-sliezskych Beskydoch a Kysuckých Beskydoch sú otvorené a schodné bez obmedzení. Zvýšte opatrnosť v úsekoch kde prebieha ťažba dreva. Upozornenie (!): Smerom od vrcholovej lanovky Marguška na Dedovku (cca 200 m pod Marguškou) sa nachádza elektrický ohradník, ktorý križuje zelený TZCH. Napriek jeho označeniu upozorňujeme najmä cyklistov, aby zvýšili opatrnosť pri prechádzaní daného úseku!!!

Kremnica - Skalka

Upozorňujeme turistov, že po výdatných dažďoch sú chodníky premočené a blatisté, preto zvýšte opatrnosť. Na túru je treba dobre sa obliecť a počítať s tým, že po 16-tej hodine sa začína stmievať. Ferrata na Skalke je otvorená, ale pre mokro a blato nebezpečne šmykľavá, preto zvýšte opatrnosť.

