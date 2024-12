Platené parkovanie v Trnave sa rozšíri o tri ďalšie zóny mimo centra mesta

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - V Trnave budú vodiči od 1. júla platiť za parkovanie v ďalších troch zónach mimo centra mesta. Mestskí poslanci po diskusii schválili platené parkovanie v zóne R3 v okolí Hlbokej ulice, ďalej v zóne R4 okolí Hospodárskej ulice a v zóne R5 v okolí Ulice Andreja Hlinku.

Trnava tak pokračuje s rozširovaním plateného parkovania mimo centra, ktoré samospráva odštartovala minulý rok na sídlisku Ľ. Podjavorinskej a v tomto roku ním pokračovala na Spartakovskej ulici.

Spoplatnené nonstop

Zóny R3 a R4 budú spoplatnené nonstop, vodiči v nich zaplatia za hodinu parkovania podľa spôsobu platby od 0,90 do 1,10 eura. V zóne R5, ktorá pokrýva časť Špíglsál, budú platiť len cez pracovné dni od 8.00 do 18.00, hodina parkovania tu bude stáť od 50 do 70 centov.

K dispozícii budú aj ročné, polročné a trojmesačné parkovacie karty. Rezidenti, teda obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v jednotlivých zónach, budú zvýhodnení parkovaním za jedno euro na rok.

Okrem zvýhodneného parkovania pre svoje autá budú mať nárok aj na kredit, a to na bezplatné parkovanie pre svoje návštevy 48 hodín za rok.

Regulácia parkovania

Na rokovaní poslancov zaznel aj návrh občana Martina Dienera, aby bolo v rezidentských zónach umožnené krátke parkovanie zadarmo na zhruba 1 až 1,5 hodiny, ktoré by umožnilo postarať sa napríklad o seniorov alebo pri doprave detí.

Podľa náčelníka trnavskej mestskej polície Ivana Ranušu by bolo veľmi problematické kontrolovať takéto parkovanie a zabezpečovať dôkazy proti špekulantom. O tomto návrhu napokon poslanci nehlasovali. Primátor Peter Bročka však skonštatoval, že regulácia parkovania je otvorený dokument, ktorý sa môže časom meniť.

Trnava v súvislosti s rozšírením plateného parkovania očakáva aj zvýšený príjem. Podľa návrhu aktualizácie rozpočtu by samospráva mohla z parkovania v tomto roku získať až 1,5 milióna eur.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

