PLANEO Elektro otvára pobočku v Ilave akciou so zľavami až 100

Sieť elektropredajní PLANEO Elektro na slovenskom trhu úspešne expanduje už 10 rokov. Najnovšie otvára novú pobočku v nákupnom centre FAMILY Center v llave, čím prepojí spádové oblasti a vytvorí tak väčší komfort pre svojich zákazníkov. Pri tejto príležitosti ponúka v limitovanom čase až polovičné zľavy na všetok tovar.

Otvorením predajne v Ilave sa PLANEO Elektro presne 10 rokov od otvorenia prvej pobočky blíži k plánovanej päťdesiatke predajní na Slovensku, ktorú naplní do konca tohto roka. "Ide o úplne novú pobočku, otvorením ktorej sme rozšírili počet predajní na strednom Považí, čím sme okrem iného vytvorili väčší komfort pre našich zákazníkov," hovorí marketingový manažér spoločnosti Vitalij Fomenko.

Zákazníci z Ilavy a okolia tak na ploche 750 m2 nájdu široký sortiment štyroch tisícok položiek spotrebnej elektroniky, veľkej bielej techniky, záhradnej techniky, hračiek aj domácich potrieb. K dispozícii im bude jedenásť odborne vyškolených zamestnancov, ktorí prešli tréningom zameraným nielen na samotné produkty, ale tiež na spokojnosť zákazníkov.

V najrýchlejšie sa rozvíjajúcej sieti maloobchodných predajní so spotrebnou elektronikou PLANEO Elektro sú samozrejmosťou služby, ako splátkový predaj, poistenie a predĺženie záruky či bezplatná doprava až do domu. Vernostný systém umožňuje zákazníkom využívať výhodné zľavy a akcie. Jedna z nich začína už v deň otvorenia ilavskej pobočky. "Do 25. septembra dostanete ku každému nákupu nad 100 eur stierací žreb so zľavou. Tá môže byť až vo výške 100 %. Stačí žreb pri pokladni zotrieť a hneď viete, o koľko menej zaplatíte," upozorňuje na akciu Vitalij Fomenko a dodáva, že ju môžu využiť zákazníci v kamenných predajniach PLANEO Elektro na celom Slovensku.

PLANEO Elektro v Ilave nájdete na adrese:

OC IDEA, Ľ. Štúra 2000/89, 019 01 Ilava

Otváracie hodiny:

Po – Ne 9:00 – 20:00

