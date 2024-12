Pellegrini: Koronavírusom by sa na Slovensku nemalo nakaziť viac ako 40 percent ľudí

Slovensko momentálne v súvislosti s koronavírusom eviduje 72 pozitívnych prípadov.

Po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že nakazené osoby pochádzajú z Trnavy, Trenčína, Pezinku, Svidníka, Rožňavy, Košíc, Prešova, Liptovského Mikuláša a Sobraniec.

Pozmenili prijaté opatrenia

Podľa predsedu vlády doposiaľ prijaté opatrenia štátu ostávajú v platnosti, budú však mierne modifikované. Povolí sa napríklad fungovanie práčovní a čistiarní, pneuservisov, autoservisov a odťahových služieb. Fungovať budú môcť aj taxislužby, budú však môcť prevážať len tovar, nie osoby.





Premiér tiež uviedol, že počet chorých bude podľa Inštitútu zdravotnej politiky len mierne prevyšovať kapacity našich nemocníc. Nakaziť by sa u nás nemalo viac ako 40% obyvateľstva. Informoval tiež, že k nám majú prísť tisícky kusov ochranných pomôcok z Turecka.

Aj keď o ne podľa Pellegriniho žiada 23 krajín, pravdepodobne, budeme jediní, kto dostane výnimku. Lekárne požiadal, aby každému predávali len nevyhnutné množstvo liekov. „Aby sa nikto nemohol zásobovať na úkor iných,“ dodal.

Žiadajú dáta o mobilite na Slovensku

Ústredný krízový štáb bude podľa premiéra odporúčať vláde, aby na najbližšom rokovaní rozšírila stav núdze na celý segment zdravotníctva. Platil by tak napríklad aj pre súkromných poskytovateľov alebo záchranky, bez ohľadu na vlastníctvo.





Pellegrini tiež avizoval, že sa bude odporúčať všetkým prevádzkovateľom dopravných prostriedkov, budov, úradov či predajní, aby umožnili vstup len ľudom, ktorí budú akýmkoľvek spôsobom chránení prekrytím nosa a úst.

Premiér tiež požiada telekomunikačných operátorov o dáta, akým spôsobom sa hýbe mobilita na Slovensku. Uzatvárajú sa tiež hranice s Poľskom, keďže však už poľská strana hranice uzavrela, ide podľa premiéra o hermetické uzavrenie slovenských hraníc so všetkými susedmi.





Ako Pellegrini konštatoval, akonáhle sa ukáže, že ľudia neobmedzujú svoj pohyb, vláda môže kedykoľvek zasadnúť a prijať rozšírenie núdzového stavu na územie celého Slovenska. Občania by sa tak mohli pohybovať iba v prípade neodkladnej potreby, napríklad, keď pôjdu do práce alebo na nákup potravín.

Obmedzenie pohybu sa zatiaľ len odporúča

Zatiaľ je obmedzenie pohybu obyvateľov len v rovine odporúčaní. Premiér tiež dodal, že prebieha diskusia s našimi susedmi o tom, ako sa vysporiadať s ľudmi, ktorí na jednej strane hraníc bývajú a na druhej pracujú. Ide napríklad o ošetrovateľky alebo zdravotníkov.





„V tomto je však zdravie a ochrana obyvateľov na prvom mieste, až potom sú záujmy rakúskych seniorov. Ale budeme rokovať, ako s touto situáciu naložiť,“ konštatoval.





Riešiť sa majú aj výplaty sociálnych dávok pre marginalizované skupiny. Každý klient Slovenskej pošty by mal mať pri návšteve pobočky k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné prostriedky.





Na niektorých miestach majú byť policajti, na najnavštevovanejších miestach aj armáda. Predseda vlády tiež informoval, že momentálne o repatriáciu žiada takmer tisíc Slovákov. Ich zvoz na naše územie sa má postupne plánovať.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.